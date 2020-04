Caballero sobre Sampaoli y su error ante Croacia Deportes 22 de abril de 2020 Redacción Por El arquero se refirió a su error ante Croacia y a la decisión del entrenador de sacarlo en el siguiente partido. "Como no soy fanático y vivo de esto, respeto a mis compañeros", agregó.

FOTO ARCHIVO PARA EL OLVIDO. / Caballero se agarra la cabeza mientras los croatas festejan.

El Mundial de Rusia dejó a Wilfredo Caballero en el ojo de la tormenta por su error ante Croacia y las posteriores amenazas que recibió en redes sociales. Además, la falla le costó el puesto. De eso habló en diálogo con Superfútbol, desde Inglaterra.

Sobre la decisión de Jorge Sampaoli, Willy manifestó: “Es difícil ser entrenador y no puedo opinar en ese sentido. Sampaoli creyó lo conveniente y lo hizo y ya está. Si fuera fanático, lo hubiera mandado a la mierda, pero no soy fanático sino que vivo de esto y trato de respetar a mis compañeros. Armani hizo méritos para jugar”.

“Equivocarte es parte del juego, del deporte, del aprendizaje y de la vida. Me tocó equivocarme ese día y fue en el peor escenario, pero ya pasó y no lo puedo remediar. Por más que diga que tengo la solución a lo que pasó, mentiría. Por supuesto que estaba preparado para jugar el siguiente partido porque cuando te equivocás querés demostrar que sólo fue un error”, agregó el hombre del Chelsea. Y cerró: “Me pasó en mi carrera que entrenadores decidieron buena o malamente ponerme o sacarme y siempre lo asumí. Nunca pregunté los motivos. Cuando salí, siempre apoyé al que le tocó jugador. Ojalá en algún momento sea entrenador para saber lo que se siente”.

Consultado sobre la posibilidad de volver al país, Willy fue tajante: “No figura en mis planes. Disfruté mucho mi etapa juvenil en Argentina pero tampoco dejé una huella importante en Boca, donde nací. Disfruté más los seis meses que estuve en Arsenal porque me sentí bien haciendo lo que más me gusta”.

Y agregó: “No tengo esa necesidad de volver a la Argentina y de sentirme lleno al terminar la carrera en los clubes de origen. Me tuve que hacer a los golpes, en una Segunda División de España que fue muy difícil estar tantos años ahí”.

Por último, con buen sentido del humor, Caballero cerró: “Ya tengo muchos años, no los digo por las dudas que se asusten algunos equipos, ja. Quiero estar tranquilo con eso y vivir los últimos años pasito a pasito. Hace muchos años que el objetivo de volver no está en mi cabeza”.