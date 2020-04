Pergolini le apuntó a Matías Lammens Deportes 22 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El vicepresidente de Boca, Mario Pergolini, cruzó ayer al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, por sus declaraciones sobre la posible reanudación recién en diciembre de la actividad deportiva debido a la pandemia de coronavirus.

"Lammens salió con una barbaridad que se tuvo que tirar para atrás. Dijo que a lo mejor hasta diciembre no había nada, una locura total. Aunque sea verdad, afecta a mucha gente", señaló Pergolini en Vorterix.

En la misma línea, agregó: "Él fue dirigente de fútbol y no tengo nada en contra suyo, en este momento cada uno hace lo mejor que puede. Pero tranquilamente pueden salir los auspiciantes a decirle a los clubes bueno, te pago en diciembre si va a estar parado hasta diciembre ".

"Están todos renegociando, tratando de que no se caigan los auspiciantes y que los socios paguen la cuota y Lammens, que fue presidente de un club y lo dejó bastante mal, no puede salir a decir hasta diciembre ", continuó el dirigente del "Xeneize.

El ex mandatario de San Lorenzo, días atrás, declaró: "Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo estricto, que puedan volver los entrenamientos y partidos. Para hablar de público falta mucho".

Además, insistió: "Uno nunca sabe si dando un paso adelante, no da dos pasos atrás. El miedo es que abramos y tengamos que volver a cerrar. El fútbol con público va a tardar un tiempo".

Desde el pasado 17 de marzo se paralizó el fútbol en Argentina, debido al avance de la pandemia, en todos los niveles, tanto profesional como amateur, con los torneos aún en desarrollo.

"El fútbol es una de las últimas cosas que se van a liberar.

Es difícil hacer pronósticos con certezas, pero estimo que vamos a pasar todo abril y mayo sin fútbol", pronosticó Lammens al respecto.