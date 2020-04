En Rafaela no hay circulación comunitaria Locales 21 de abril de 2020 Redacción Por En la última conferencia de prensa del Ministerio de Salud de la Nación de Nación sobre la situación del COVID-19 en el país, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, confirmó la existencia de transmisión comunitaria en nuestra ciudad. Desde el ministerio de salud provincial y desde la Coordinación de Epidemiología regional aclararon que no es así y que la transmisión sigue siendo en conglomerados.

FOTO ARCHIVO RATIFICACION. Roberto Vitaloni, Coordinador de Epidemiología de la Región, desmintió lo dicho por el Ministerio de Salud de la Nación.

La desarticulación en el manejo de la información sobre la pandemia, confunde y alarma a la población en un tema sumamente sensible y en el que todos nos encontramos de algún modo vulnerables.

En un reporte que brindó el Ministerio de Salud de la Nación de Nación sobre la situación del COVID-19 en el país, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, comunicó la existencia de transmisión comunitaria en Rafaela; mientra tanto desde el ministerio de salud provincial y desde la Coordinación de Epidemiología regional desmintieron la noticia y aclararon que actualmente la transmisión en nuestra ciudad es en conglomerados, es decir por nexo epidemiológico.

Sucede que la gente que hoy está atenta a todo lo que se comunica acerca de la pandemia del coronavirus, sabe que cuando comienza la fase en que la transmisión es comunitaria, los casos aumentan y los riesgos al contagio son mayores.

El Dr. Roberto Vitaloni, coordinador de Epidemiología de la región fue tajante al señalar que hoy en Rafaela no hay circulación comunitaria, y destacó que “los rafaelinos causamos sensación porque tuvimos muchos pacientes en muy poco tiempo y hay dos fallecidos en toda la provincia y uno corresponde a esta ciudad. Lamentablemente el paciente fallecido tenía comorbilidades importantes y eso condicionó de algún modo el lamentable desenlace; el resto de los pacientes han tenido buena evolución y están todos relacionados a personas que vinieron del extranjero y contrajeron el virus allá y lo trajeron a Rafaela, ese es el nexo epidemiológico”.

El doctor afirmó que hasta el día de hoy no hay ningún caso que se haya contagiado sin nexo epidemiológico y hasta que eso no sucede no se puede hablar de libre circulación del virus. “Nosotros hemos dado 9 altas de los pacientes registrados como positivos y en algunos casos se demora más el alta porque no todos negativizan su laboratorio a los 14 días”. Y agregó: “para tranquilidad de toda la población todos los pacientes están siendo controlados, se les hace un seguimiento y están en muy buen estado de salud y cumpliendo con la cuarentena”.

Vitaloni resaltó que “el trabajo coordinado que lleva a cabo el municipio junto a la policía y gendarmería para el control de los accesos a la ciudad, porque justamente es eso lo que permite poder trabajar en estas condiciones, porque si se controlan los accesos y prolonga la cuarentena estaríamos en una ciudad que no tendría nuevos casos según lo que es la foto de este momento”.



SIN CASOS NUEVOS

Por su parte, desde la Coordinación de Epidemiología de la Región se informó que en las últimas 24 horas no hubo nuevos casos de coronavirus en Rafaela y hasta el momento son 20 los casos positivos. De ese número hay 9 pacientes que ya recibieron el alta, dos que no se encuentran en la ciudad, un fallecido y el resto con muy buena evolución y aguardando recibir el alta correspondiente.