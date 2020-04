La jornada fue normal en el subsuelo del Municipio Locales 21 de abril de 2020 Redacción Por La primera jornada de atención con turnos fue normal en todas las oficinas habilitadas. Desde el miércoles 22, Patentamiento atenderá de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, al igual que Tasa, Contribución por Mejoras, Convenios de Pago y DReI. Además, se difiere el vencimiento de pago anual contado por Derecho de Cementerio al 30 de abril manteniéndose el descuento del 20 por ciento.

Tal lo anunciado oportunamente, la Municipalidad de Rafaela habilitó la atención al público en el subsuelo para que los rafaelinos y rafaelinas concreten sus trámites o consultas con todas las normas de seguridad previstas. Los ciudadanos acudieron turno en mano y respetando todas las indicaciones preventivas que estuvieron a cargo del equipo de la Junta Municipal de Protección Civil.



PATENTAMIENTO

En consonancia con la Decisión Administrativa 524/2020 que amplía exención del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a la “actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas”, el Municipio comunica que la Oficina de Patentamiento ampliará su atención al público siendo en definitiva, desde este miércoles 22 de abril, de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Se suma así a los de Tasa, Contribución por Mejoras, Convenios de Pago y Derecho de Registro e Inspección –DReI- que ya lo vienen haciendo.



SOLO CON TURNO

En todos los casos, los vecinos y vecinas que deseen acudir al Edificio Municipal para concretar alguno de los mencionados trámites deberán obtener un turno on line a través del turnero que ya se encuentra habilitado en la web oficial www.rafaela.gov.ar. Ese turno tendrá un número, fecha y horario de atención que deberá ser estrictamente respetado para evitar inconvenientes. La intención es que el sistema de otorgamiento de turnos evite la acumulación de personas. Por tal motivo, se estableció un cupo diario para que cada contribuyente pueda realizar el trámite correspondiente en tiempo y forma posibilitando, además, el distanciamiento social pertinente para esta coyuntura. Vale agregar que el día asignado, el o la contribuyente deberá asistir con DNI y el turno correspondiente –impreso o en el celular- ya que, a su vez, servirá como constancia de circulación.



CEMENTERIO

Con respecto a los contribuyentes que no pudieron realizar el pago anual contado correspondiente al Derecho de Cementerio en el mes de marzo, tal lo establecido, podrán hacerlo hasta el 30 de abril, sin intereses y con el 20 por ciento de descuento.



ACTUALIZACION DE BOLETAS

En cuanto a los tributos vencidos en el mes de marzo, los contribuyentes tienen a disposición dos canales para actualizar cualquiera de las boletas; una opción es ingresando a la carpeta ciudadana disponible en la web municipal-https://www.rafaela.gob.ar/Sitio/#/Programa/138- ; la segunda es acudiendo a los locales Cobro Express con boleta en mano.



DIFERIMIENTO DEL DReI

Vale destacar que las autoridades locales determinaron diferir al 30 de abril el vencimiento para presentación y pago correspondiente al período marzo de Declaraciones Juradas –DDJJ-.



PROTOCOLO

Con el objetivo de cuidar la salud de los agentes municipales y de los contribuyentes, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de los Ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia y de la Superintendencia de Riesgos de la Nación, la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia a través de las áreas de Recursos Humanos, Higiene y Seguridad y Salud Laboral ha elaborado protocolos específicos y recomendaciones para prevenir la transmisión del coronavirus en ámbitos con circulación de personas en dependencias municipales.

Dichos protocolos obligan a la utilización de barbijos en todos los casos y guantes de látex en el caso particular de los empleados que manipularán billetes. Por otra parte, las oficinas con atención al público de Tasa, Convenios, DreI y Patentes serán adaptadas con acrílicos que permitirán respetar el distanciamiento social. El subsuelo y el hall de ingreso al Edificio Municipal estarán adaptados con sillas que mantendrán la distancia correspondiente entre las personas presentes. Allí, los vecinos y vecinas que asistan serán orientados y ubicados por integrantes de la Junta Municipal de Protección Civil de manera tal que se cumpla con todas las medidas dispuestas.