“Transitamos por uno de los momentos más complejos”, advirtió el Intendente Locales 21 de abril de 2020 Redacción Por Así lo afirmó el Intendente en la videoconferencia que mantuvo este lunes con periodistas de la ciudad. También indicó que la mayor complejidad radica en “cómo hacer para mantener un equilibrio entre la necesidad de cuidar la vida de las personas y, de a poco, abrir actividades para que la gente pueda trabajar”.

FOTO COMUNICACION SOCIAL DIALOGO. Luis Castellano charló ayer con la prensa local acerca de cómo afecta la pandemia en la ciudad.

Este lunes, el intendente Luis Castellano participó de una videoconferencia con periodistas de la ciudad para continuar con la medida del aislamiento obligatorio. De esta forma, durante una hora, respondió a sus inquietudes y evaluó las disposiciones establecidas a lo largo de las cuatro semanas que se llevan de cuarentena. “Quiero agradecerles porque en este tiempo han transmitido con mucha responsabilidad cada una de las acciones que venimos realizando desde los distintos estamentos del Estado. Es un gran aporte para que la gente pueda tener la veracidad de la información y la tranquilidad de que todo lo que vamos haciendo, se va informando”, declaró en primer lugar el mandatario local.

También resaltó: “Estamos en un proceso en el que se defiende la salud de los rafaelinos y rafaelinas y necesitamos seguir trabajando firmemente para que todo lo que pudimos lograr hasta ahora, no se dilapide. Está claro que vamos entrando en un momento donde la economía se ajusta mucho más y la necesidad de muchos sectores de trabajar se hace tan imprescindible como la salud”. “Transitamos uno de los momentos más complejos porque entramos en una meseta que no sabemos cuánto va a durar, y en donde tenemos que cuidarnos mucho porque pueden ir aumentando los casos y se pueden multiplicar los contagios”, reflexionó.



TRES GRANDES PILARES

A continuación, desarrolló los tres grandes ejes sobre los cuales se viene trabajando desde el Estado local. El primero de ellos es el control cívico, “junto a todas las fuerzas de seguridad, con los operativos en los accesos, el acompañamiento a los sectores que se van abriendo, el control en el cumplimiento de los protocolos, de los bancos. Ahora hemos sumado la Brigada Sanitaria. Este control se irá incrementando día a día a partir de que se vayan liberando actividades en esta cuarentena administrada”.

Por otro lado, “está el cuidado sanitario y que desarrolla el doctor Roberto Vitaloni junto a todo el equipo médico, el hospital, el nodo de salud y el Gobierno de la Provincia. En todo este tiempo, se fue preparando la infraestructura de salud de la ciudad, tanto pública como privada, para que se vayan recibiendo los diversos casos. A esto se le agregan los centros de aislamiento para las personas que se contagien y no tengan la posibilidad de cumplir el proceso de la enfermedad en sus hogares”.

El tercer gran pilar es “todo lo que tiene que ver con lo social, económico, las ayudas a las empresas y las ayudas sociales. Ahí tenemos un enorme trabajo que venimos haciendo y nos queda mucho por delante. Es una de las grandes dificultades que tiene el mundo y Argentina no es ajena: Cómo hacer para mantener un equilibrio entre la necesidad de cuidar la vida de las personas y de a poco, abrir actividades para que la gente pueda trabajar. Esto es lo que empezamos a transitar, con mucho cuidado y precaución”.



AYUDA A LAS PYMES

Otro de los temas que abordó Luis Castellano, fue la preocupación por el sector de la economía que aglutina a las pequeñas y medianas empresas. “Hemos podido conversar con el Presidente y le hemos pedido que los municipios seamos tenidos en cuenta para ayudar a que los programas que el Gobierno Nacional ponga en marcha para la actividad productiva, lleguen a dichos sectores”. “Hoy, lo que hacemos los intendentes, es administrar o regular las actividades que se habilitan por los decretos presidenciales. A partir de la delegación a los gobernadores de los protocolos de las actividades que se habilitan, nosotros acordamos con ellos y los Ministerios de Producción y Trabajo, el envío de todos esos protocolos para que sean autorizados para hacer las actividades”, agregó. “Tanto las actividades de las cadenas habilitadas como esenciales como las que se van abriendo, tienen que pasar por la autorización de los protocolos a nivel provincial. Como municipio, lo que hacemos es controlar que esos protocolos se cumplan, para eso creamos la Brigada Sanitaria”, contó el Intendente.



NUMEROS

“No queremos que estos sectores cierren, sobre todo en una ciudad como la nuestra donde el 80 por ciento de su fuerza económica son pymes de menos de 10 trabajadores”, remarcó la máxima autoridad del Ejecutivo local. Además, detalló: “En la ciudad hay alrededor de mil comercios que no están pudiendo trabajar, 300 empresas industriales y 1.250 prestadores de servicios. Estamos preocupados y ocupados. Fue uno de los pedidos al Gobernador y al Presidente para ver cómo podemos ir habilitándolos”. “Nosotros vemos que el problema está en la franja inmediatamente superior a la vulnerabilidad o pobreza. Ahí encontramos cuentapropistas, trabajadores de la construcción, monotributistas C y D, peluqueros, comercios, jardines de infantes privados, empresas de menos de 10 trabajadores, artesanos, entre otros”, ejemplificó.



CONTROL A PERSONAS QUE

VENGAN DEL EXTERIOR

Con respecto a la repatriación de algunos argentinos que están volviendo del exterior, “nosotros recibimos diariamente esa información y la enviamos al Comando Unificado que controla los accesos. Sabemos el nombre, apellido, dirección, el vehículo con el que transitan y su patente”. “Una vez que llegan al acceso, se los acompaña hasta su vivienda y se controla que cumplan los 14 días de aislamiento. A esas personas se les hace el hisopado y se analiza para saber si están contagiados. Esto tiene un control muy estricto”, afirmó. “Nuestra ciudad ha tenido una situación particular, con un pico de casos muy elevado que lo hemos podido contener y hoy tenemos la satisfacción de que en Rafaela no hay circulación comunitaria. Tenemos que tener mucho cuidado porque Rafaela es una ciudad de la provincia que comenzó con un riesgo cinco veces superior a la media provincial. Debimos controlar 1.250 personas que volvieron del exterior y que debieron cumplir aislamiento obligatorio”, comentó.



SITUACION EPIDEMIOLOGICA

“El Gobierno Provincial a través de su Ministerio de Salud comunicó el domingo por la noche, que la provincia de Santa Fe presenta circulación en conglomerado, esto significa dos o más casos a partir de un mismo nexo en Rafaela. Y la circulación comunitaria está en Rosario. Esto significa que tenemos circulación en conglomerado porque ha habido casos de extranjeros que contagiaron a una o dos personas”. Posteriormente, mostró un gráfico donde explicó que Rafaela tuvo “una situación muy complicada por la cantidad de viajeros que llegaron con contagio y esa curva se disparó exponencialmente sobre el resto de las localidades de la provincia”. Por otro lado, destacó que esa curva descendió gracias a los controles estrictos y las medidas tomadas para evitar la propagación del virus en la ciudad".