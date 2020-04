El Gobierno destina $ 70.000 millones al pago de salarios del sector privado Nacionales 21 de abril de 2020 Redacción Por El Gobierno lanzó un paquete de medidas para empresas y monotributistas. Lo presentaron el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el de Trabajo Claudio Moroni en una conferencia de prensa en la que destacaron la intención de proteger el empleo.

FOTO NA ANUNCIOS. Moroni y Kulfas al detallar los planes de ayuda a la economía privada.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El Gobierno desembolsará unos $ 70.000 millones para pagar la mitad de los salarios de abril en empresas afectadas por la cuarentena dispuesta ante la pandemia de coronavirus. Según lo dispuso el Ejecutivo, la cobertura tendrá un piso equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (16.875 pesos en la actualidad) y un techo equivalente a dos de estas remuneraciones.

Según explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, si un trabajador percibió en marzo un sueldo de 30.000 pesos, se le depositarán vía ANSES $ 16.875, pero si cobra por encima de dos haberes mínimos, el techo de la cobertura será de 33.750 pesos.

En el último mes, y con esta nueva decisión, el Estado destinó por la crisis en total 850.900 millones de pesos, equivalente al 2,9% del PBI y a 13.090 millones de dólares al cambio oficial.

En cuanto a lo que denominó la "inversión productiva", se desembolsaron 70.000 millones de pesos en fondos para el Salario Complementario y otros 11.000 millones para subsidiar tasas de créditos a monotributistas.

También destinó unos 26.000 millones de pesos para garantías para los créditos de monotributistas, que entre los tres ítem hacen un total de $ 107.000 millones.

El Ingreso Familiar Extraordinario (IFE), que permitió pagar unos 10 mil pesos a quienes se quedaron sin ingresos, demandó una inversión de $ 80.000 millones y para el refuerzo de AUH se destinaron unos $ 14.000 millones.

Asimismo, se invirtieron $ 23.500 millones para el bono de jubilados y pensionados y el diferimiento de deudas; otros $ 1.200 millones de refuerzo de planes sociales; $7.800 millones para el programa Procrear y $ 7.000 millones a comedores.

También se destinaron unos $ 100.000 millones para aumento de inversión en obra pública; otros $ 30.000 millones para el FOGAR para garantizar créditos al 24% a Pymes: $ 8.000 millones para créditos para pymes y teletrabajo, y $ 2.400 millones para préstamos a Parques industriales.

Además, se desembolsaron unos $ 470.000 millones en créditos para empresas, monotributistas y autónomos.



LA AYUDA A EMPRESAS

SUMA $ 850.000 MILLONES

El paquete de ayuda estatal al sector privado para afrontar el impacto de la pandemia de coronavirus ya alcanza los $ 850.000 millones, alrededor del 3% del Producto Bruto, destacó ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

"Es una señal muy fuerte que buscamos dar para que puedan abordar la crisis con mejores perspectivas", dijo el funcionario en Casa Rosada. Señaló que el paquete "tiene como objetivo principal preservar el trabajo, la economía nacional, dejar lo más fortalecido posible el entramado productivo para después de esta pandemia".

Confirmó, además, que en mayo se abonará el 50% de los salarios de trabajadores de empresas afectados por la cuarentena, sin importar la cantidad de empleados y tamaño de la compañía, a través de la ANSES, en una medida que demandará unos $ 107.000 millones.

Kulfas dijo que el pago se efectivizará a "todos los trabajadores del sector privado que trabajan en empresas que se han visto afectadas por la pandemia".

Así lo anunció en una conferencia de prensa junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al brindar detalles sobre el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández que dispone una ampliación del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Kulfas reveló que dentro del Gabinete Nacional se debatió la necesidad de "ampliar el paquete de ayuda y hacerlo más sencillo". Indicó que el piso para la cobertura será de un Salario Mínimo, Vital y Móvil y el techo de dos de estas percepciones, que hacen un total de 33.750 pesos.

"Estamos en una cuarentena que además de los 11 días de marzo, va a abarcar prácticamente todo abril. Además, dependiendo de las condiciones que establezca el Ministerio de Salud para evitar que se propague el coronavirus, es probable que parte de esa cuarentena continúe", señaló Kulfas.

El ministro de Desarrollo Productivo indicó que habrá "una reducción del 95% de los pagos patronales" en el caso de sectores donde "han tenido una afectación grande" y "les va a costar un tiempo largo recuperarse".



MONOTRIBUTISTAS

Y AUTONOMOS

Respecto de los monotributistas y autónomos, Kulfas afirmó que se instrumentarán créditos a "tasa cero", equivalentes a tres veces el límite de facturación mensual de cada categoría, con "un máximo de 150 mil pesos".

Los créditos se desembolsarán en tres cuotas iguales y consecutivas, y se comenzarán a devolver "en octubre, en 12 cuotas sin interés", mientras que el costo financiero de esta transacción lo cubrirá completamente el Estado nacional a través del FONDEP.

Respecto de la inscripción de las empresas al programa ATP, Kulfas confirmó que fueron 420 mil, lo que consideró un número "muy importante", porque representa "el 75% de las empresas de la Argentina".

A su turno, el ministro de Trabajo anunció que "todas las empresas pueden acceder" a los beneficios del ATP, y destacó que el Gobierno nacional busca "evitar que los contratos de trabajo se rompan".

"Lo que hemos cambiado es que esto es para todas las empresas independientemente de su tamaño. En la versión anterior habíamos hecho una categorización y modo de acceso en función del tamaño de las empresas, esto hoy ya no es así", aclaró. Recordó que "el objetivo sigue siendo preservar la salud y mantener el empleo para cuando esto pase", ya que "en otras partes del mundo vemos pérdidas masivas de empleo". "Eso no está sucediendo en la Argentina. No hay pérdida de puestos de trabajo masivas", enfatizó Moroni.