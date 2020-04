Sensaciones y sentimientos Sociales 21 de abril de 2020 Por Hugo Borgna Leer mas ...

GUCHI. PARECIA TAN FACIL

“Era muy simple. Para poder afrontar el costo de los artistas yo quitaba los ingredientes que servía junto a cada liso. Ese porcentaje, calculado en un treinta por ciento me permitía convocar a conjuntos y cantores de aquella época y así poder ofrecer gratis su actuación”

Guchi Parra contaba así a sus amigos, llana y generosamente, su “secreto” –que él nunca pretendió que lo fuera- para concretar la actuación de los grandes nombres y los que buscaban su consagración, tanto en la música popular como en el baile. Repasando rápidamente, se pueden rescatar cantores, hoy inolvidables, como Edmundo Rivero, Rodolfo Biaggi, Mario Bustos, Miguel Montero, Rosanna Falasca, Alberto Castillo y Alberto Marino. También el santafesino Horacio Guarany, los Chalchaleros y Jorge Cafrune ocuparon el emblemático escenario, al igual que cómicos como José Marrone, Alberto Anchart y Santiago Bal y tantos otros.

Recordaba también Guchi que a fines de la década del 50 y comienzos del 60 del siglo pasado (qué lejos parecen ahora, nombrados así, esos años) los cantores de las grandes orquestas de tango buscaban la continuidad de sus carreras como solistas, aceptando contratos por importes más accesibles para el resto del país y, de ese modo Guchi -con el recurso de no completar con ingredientes los lisos- podía darlos en el salón o al aire libre, en la esquina donde se encontraban gratamente el bulevar Santa Fe y la calle Joaquín V. González.

En los descansos en las canchas de tenis de Atlético, entre un set y otro o en los encuentros donde se comían (mejor dicho se saboreaban) las recordadas pizzas, contaba a sus compañeros de deporte y de la vida detalles de su vida; y de cómo fue desarrollando cada actividad. En lo comercial y de familia, la referencia a su mujer Élide y a sus hijos era permanente. Guchi lo hacía con la sencillez de quien ama su vida y su trabajo; de quien hace de una tarea un culto a la perfección, y de una capacidad implícita para desarrollar una actividad comercial exitosa.

Con el mismo calor humano y de profesionalismo, en el deporte y en el arte de lo comensal, él se lamentaba especialmente de que el saque en tenis no era lo bueno que él pretendía. (“Hice cincuenta saques antes de empezar el partido, no puede ser que ahora no me salga”): afrontaba con esa responsabilidad todos sus compromisos.

No se podrá olvidar la histórica noche en que reunió en los altos de su casa (de calle José Ingenieros, llegando casi a la esquina con bulevar Santa Fe) a sus compañeros de tenis, a quienes les hizo degustar los distintos sabores de pizza, reservando para el final su creación favorita. La presentó con cariño y satisfacción, mostrando así su calidad y compromiso como intérprete de horno, como amigo y como persona; perfeccionista y apasionado de todo cuanto encaraba.

Por entonces, era un gusto llegar a su domicilio –como quien está de paso- y tener una larga y amable conversación, café de por medio con él e, imprescindiblemente, con la presencia de Élide. Ser su amigo era, automáticamente, serlo también de su familia. Para entrar en ese sentido acogedor ambiente el único requisito a cumplir era tocar el timbre y esperar.

El tiempo, con su simple transcurrir, pone las personas y los valores en su lugar.

Es pomposo decirlo así (a él no le gustaría), pero fue grande como empresario: la ciudad rebautizó dos esquinas, que pasaron a nombrarse como “de Parra.”

Fue auténtico, con su molde humano siempre a la vista. No se permitió conformismos fáciles.

Hay que dejar aclarado que, por más que él lo criticara tanto, su saque era bueno.

Y que su nombre sigue siendo Viviano.