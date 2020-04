“Es físico porque los vínculos no están en cuarentena” Locales 21 de abril de 2020 Redacción Por La cuarentena ha irrumpido en nuestras vidas transformando hábitos y produciendo cambios inesperados en donde la capacidad de adaptación de cada individuo está en juego. La salud mental y emocional deben estar a salvo a partir de activar herramientas que ayudan a protegerlas.

Las restricciones para detener la pandemia de coronavirus, librada con distanciamiento social y aislamiento obligatorio, están afectando la salud mental y emocional de la población, cobrando un precio psicológico que muchos especialistas advierten que podría provocar otra crisis.

Las personas acostumbradas a determinadas rutinas y costumbres, de un día para otro debieron modificar de manera forzada esos programas de conductas ante esta epidemia que genera preocupación, miedos e incertidumbre.

Los sentimientos de ansiedad, impotencia y dolor están aumentando a medida que los individuos se enfrentan a un futuro cada vez más incierto, y en donde la posibilidad de una pérdida está latente.

El médico psiquiatra, Eduardo Goldberg (MP 4189), quien forma parte del equipo de Aprisa Salud, describió este proceso señalando que “la situación se caracteriza por ser imprevisible, irrumpir de un modo abrupto y brusco, no habiendo generado un estado preparatorio y por eso produce un estrés agudo sin lugar a dudas en la población en general. Todos estamos expuestos más allá de que existan grupos más vulnerables”.

Goldberg precisa que “se hace hincapié sobre todo en ese aspecto, en que el aislamiento es físico, en que los vínculos no están en cuarentena, la vinculación con los afectos o con los allegados hay que tratar de sostenerla de la mejor manera posible, y en este escenario es importante la adaptación a esta realidad. Primero tenemos que tener una pauta fundamental en todos los grupos sociales y sobre todo en los más vulnerables y es la de tratar de brindar seguridad y tranquilidad de la forma más realista posible, sin sobrecargarse de información y no haciendo foco en las noticias cotidianas negativas en torno a la pandemia que estamos atravesando. Hay que tratar de lograr una estrategia de afrontamiento basada en la serenidad porque sino una persona con una carga emocional muy elevada no va a pensar adecuadamente y se va a perturbar mucho”.

El integrante del equipo médico de Aprisa manifestó que “en situaciones límites todos nos vemos afectados porque reitero, son cuadros irruptivos que están dentro de la categoría de un desastre poblacional, es decir que nos afecta a todos en mayor o menor medida; hay personas más susceptibles o sensibles que otras en donde cuadros previos de ansiedad o depresión las afecta más, pero eso depende del grado de respuesta individual de cada uno, de los hábitos, de la conciencia de lo que está sucediendo”.

A su vez hay que considerar que ante la aparición de un brote epidémico de una enfermedad infecciosa como el COVID-19, en donde las autoridades sanitarias y gubernamentales adoptan medidas que limitan al máximo la propagación de la enfermedad a través del aislamiento obligatorio y de la cuarentena, la salud mental y emocional de la población se ve afectada y por eso se habla tanto de la resiliencia y de su importancia.

Tal como lo indican muchos profesionales que trabajan el el área de salud mental, las personas pueden experimentar ansiedad, preocupación o temor en relación a su propio estado de salud; al estado de la salud de otros a los que uno pueda contagiar; la preocupación de que familiares y amigos puedan infectarse; la pérdida de la fuente de trabajo; la necesidad de tener que prever el abastecimiento de alimentos y cuidados médicos; la incertidumbre o frustración sobre cuánto tiempo durará esta situación; la soledad asociada con el sentimiento de haber sido excluido del mundo y de sus seres queridos; el aburrimiento y frustración de no estar conectado a la rutina habitual de su vida; el mayor deseo de beber alcohol o consumir sustancias de abuso para afrontar esta situación; la aparición de síntomas depresivos como desesperanza, irritabilidad, cambios en el apetito o alteraciones del sueño.



LA RESILIENCIA, UN

ARMA PODEROSA

La resiliencia a la que tanto apuntan psicólogos y psiquiatras, es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. La resiliencia consiste en afrontar una situación desconocida , sobreponerse a ella y generar de algún modo anticuerpos para que no se generen traumas o deterioros conductuales psicológicamente significativos.