La tanatología aporta otra mirada en esta pandemia

La pandemia por COVID-19 nos enfrentó por estos días a la vulnerabilidad que acompaña al ser humano desde el día de su nacimiento, a los miedos por la posibilidad de perder a un ser querido o por la propia muerte que nos genera angustia.

Vemos lo que ocurre en países como Italia, Francia, España o Estados Unidos donde miles de personas pierden la vida en soledad, porque esta enfermedad tiene esa característica, te aísla, te separa de tus afectos y podés morir sin transitar ese proceso como corresponde. Allí aparecen los cuidados paliativos que deberían ser considerados como una parte indispensable dentro de un equipo integral de salud.

El COVID-19 nos está llevando, -tanto a la población civil como al personal de salud en todo el mundo-, a una nueva y desconocida situación que transformará nuestras vidas y cambiará los sistemas sanitarios a nivel global. Los pacientes de cuidados paliativos y sus familias son ahora más vulnerables y por esto se requiere de un apoyo conjunto, exponiendo una vez más la necesidad insatisfecha de servicios de cuidados paliativos.

Y es que sucede que en los casos de COVID-19 surgirán muertes rápidas, que 15 días antes de que sucedan, eran impensadas. Las pérdidas inesperadas generan estados de shock y alteran la psiquis y la parte emocional de cualquier persona. Si a eso, le sumamos que los rituales funerarios - velatorio y entierro -, según los protocolos tradicionales a los que estamos acostumbrados tampoco se pueden llevar a cabo y sufren modificaciones reguladas por el Estado nacional, las despedidas son más traumáticas y los sentimientos de impotencia, desolación y tristeza se multiplican y no se logran procesar.

Jackie Granero es diplomada en tanatología y se dedica al acompañamiento de personas a partir de cuidados paliativos, y al ser consultada por todo lo que genera la pandemia de coronavirus, señaló que “no estamos acostumbrados a hablar de la muerte y este es un momento en donde necesitamos desdramatizar el tema y amigarnos de algún modo con esta palabra. La tanatología es una disciplina que aborda la muerte y ayuda a conocer su significado y uno intenta ayudar a esa persona que está transitando este proceso y a su familia a cerrar historias, a cerrar vínculos, a poder irse liviano cuando sea el momento de irse y a los que se quedan no tener culpas ni cosas pendientes”.



LA MUERTE LA TRAEMOS

DESDE QUE NACEMOS

Una de las situaciones a la que nos enfrenta el COVID-19 es a entender lo frágiles que somos los seres humanos ante lo desconocido y lo vulnerable que nos hace el pensar que podemos morirnos. “Hay que aceptar a la muerte como parte de la vida y hay que pensar que cuando nacemos lo único que tenemos seguro es la muerte y nos pasamos la vida viviendo sin reconocerla o sin fijarnos que está ahí; algunos se la encuentran antes y otros después pero lo cierto es que todos vamos a transitar por ese camino. Hoy es mucho más complicado hablar de esto ante la pandemia teniendo en cuenta lo que estamos viendo. Desde la tanatología siempre se recomienda que la gente no muera en soledad y en este caso está pasando lo contrario porque aparte es una soledad impuesta”, explicó Granero.

Además la diplomada. en Tanatología indicó que “cuando uno acompaña con los cuidados paliativos a una persona que está transitando una enfermedad, se la ayuda a que elija cómo quiere transitar ese proceso y en caso de morir como quisiera que sea ese momento, entonces la familia se queda tranquila de haber cumplido esa voluntad. Ahora nos estamos encontrando con una realidad totalmente distinta, donde a la persona la internan de golpe, no pudo despedirse de sus familiares, no pudo pedir perdón si tenía que pedir, no pudo ser perdonado si necesitaba ser perdonado y la familia también sufre ante esta situación compleja en donde no puede despedir a su familiar, extenderle la mano y estar allí”.



DUELOS PATOLOGICOS Y

CUIDADOS PALIATIVOS

En Europa está pasando algo muy significativo señaló Granero, porque están comenzando los duelos patológicos y van a empezar a ser cada vez más porque va a faltar esta última conexión explicó. “La despedida y los velorios y entierros que según cada religión tiene diferentes maneras de llevarlos a cabo, son una forma de aceptar eso que está pasando”, dijo.

“Otras de las cuestiones que habrá que considerar, es a los profesionales de la salud que están en el medio de esta situación, están atendiendo a la persona que está internada y son los encargados de comunicar que temporalmente no pueden ver a su familia y son los responsables de contactarse con la familia para explicarles que no podrán ver a ese paciente. Eso les genera tensión y presión porque si hay una realidad a nivel mundial, es que los sanatorios y hospitales están preparados para curar, no están preparados para cuidar y si bien hay mucha gente que va a salir de esto, hay muchos otros que no podrán salir tan fácil. Cuando ya no se puede curar hay que darle paso a los cuidados paliativos que son los encargados de cuidar para que todo lo que venga sea digno. En esta situación sería importante que se tengan en cuenta para humanizar la salud y las relaciones humanas, porque tanto materialismo y tanta infraestructura muchas veces deja de lado lo espiritual”, finalizó la tanatóloga.