Recorrida por todos los rincones del Indianápolis Motor Speedway Deportes 21 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTOS ARCHIVO VHF ACCESO. Puerta que tras cruzar un largo túnel conduce al Salón de la Fama. CIRCUITO. Calle de boxes con la pagoda y la torre que marca las posiciones. PRENSA. Sala destinada al personal acreditado para la cobertura del evento. FOTOS ARCHIVO VHF COLT FORD. Máquina de Al Unser Sr. que triunfó en las 300 Indy de Rafaela. MUSEO. Sector donde se exponen autos que lograron vencer en la Indy 500. MULTITUD. Las tribunas colmadas en la recta principal del escenario del IMS.

Indianápolis Motor Speedway es el nombre de uno de los escenarios automovilísticos más famosos del planeta. En ese trazado, ubicado a pocos kilómetros de la capital del estado de Indiana, se desarrolla una competencia reconocida en el mundo entero por su historia largamente centenaria y por su excepcional convocatoria.

La referencia, obviamente, está destinada a las legendarias 500 Millas de Indianápolis, una prueba que comenzó a disputarse en 1911 y que mantiene intacta su vigencia.

El trazado, similar a un óvalo, pero con marcadas alteraciones en sus cabeceras, permite alcanzar velocidades escalofriantes, señalándose promedios cercanos a los 380 kilómetros. Su cuerda es de 4.024 metros y el tiempo que emplean las máquinas de la categoría IndyCar para completar un giro está en el orden de los 38 segundos.

Dispone de comodidades para albergar a 375.000 espectadores, distribuidos en las gradas existentes en la parte interna y externa, sumándose una amplia zona, de impecable césped, que es utilizada como un improvisado camping por los aficionados para disfrutar del espectáculo en contacto directo con la naturaleza.

La mayor concurrencia se registra frente al sector de los pits, donde se genera un movimiento frenético como consecuencia de los reiterados ingresos de los monoplazas para el reabastecimiento de combustible y el reemplazo de los neumáticos, actividades que en varias oportunidades resultaron determinantes en el resultado por una cuestión de estrategia.

La calle de boxes es muy amplia, pero en determinadas circunstancias el tránsito alcanza un nivel de congestión tan significativo, que obliga a realizar maniobras extremas, a raíz de las entradas y las salidas, que en no pocas ocasiones coinciden, generando con frecuencia algunos incidentes.

En los garages, el orden y la pulcritud son dos aspectos que saltan a la vista. Los mecánicos desarrollan su actividad específica con una libertad plena y sin misterios. Es una manera explícita de reconocer que en la parte técnica las "recetas mágicas" no existen. Menos aún, en una categoría donde los chasis (Dallara) y los neumáticos (Firestone) son monomarcas.

El autor de esta nota, en su carácter de periodista del Diario LA OPINION de Rafaela, único medio argentino que recibió la correspondiente acreditación para realizar en cinco ocasiones la cobertura del acontecimiento deportivo más importante del año en el automovilismo estadounidense, tuvo acceso a cada uno de los rincones del IMS.

Desde los sectores de garages y técnica, hasta los boxes y el pit line, estuvieron permanentemente abiertos a cada una de las inquietudes. Obviamente, el trabajo específico lo pude desarrollar en una sala de prensa con una capacidad limitada a 180 personas, ordenadas en 30 hileras de seis pupitres cada una.

El hecho de estar "en la cocina" de Indianápolis se constituyó, en lo personal, en una experiencia soñada. Tan valiosa y enriquecedora, como seguir las alternativas de la competencia desde la ubicación preferencial asignada por los responsables de la organización, comandados por Tim Sullivan.

Un lugar excepcional, en un nivel elevado y con todos los servicios necesarios para disfrutar cada detalle de una prueba que alcanza su mayor voltaje al ponerse en marcha y cuando el banderazo ajedrezado consagra al vencedor, luego de 200 vueltas trepidantes.

Seis monitores alineados por cada fila de periodistas, con cuatro de esas pantallas emitiendo imágenes generadas en diferentes sectores del trazado y otras dos destinadas a brindar informaciones de lo acontecido en pista, mediante la lectura de los gráficos elaborados por el Comisariato Deportivo, mantienen permanentemente actualizados a los hombres de prensa.

Ubicado a un costado de la Pagoda, el espacio acondicionado para los medios gráficos y radiales, es ocupado por enviados que llegan desde varios países, entre los que se cuentan habitualmente algunos latinoamericanos.



VISITA AL MUSEO

Otro párrafo destacado merece el Hall de la Fama, el imperdible museo del Indianápolis Motor Speedway, un amplio espacio físico en el que habitan vehículos de competición de los más variados y sorprendentes diseños, pero que tiene como indiscutibles estrellas a la mayoría de los autos que ganaron alguna vez la Indy 500, entre ellos el Colt Ford con el que Al Unser Sr. se impuso el 28 de febrero de 1971 en las 300 Indy de Rafaela y que ese mismo año venció en Estados Unidos.

Dos tiendas, separadas por el pasillo de ingreso, ofrecen todos los recuerdos que uno se pueda imaginar de la Capital Mundial de la Velocidad, como para que los visitantes puedan exhibirlos como testimonio de su visita.

Luego de funcionar a partir de 1956 en la esquina de Georgetown y Calle 16, lugar que actualmente ocupan la Administración y el Centro de Prensa, se trasladó en 1976 a su actual edificio, de mayor superficie.

La construcción de la nueva estructura se inició en 1955, respondiendo a una iniciativa de Tony Hulman, el entonces propietario del IMS, quien formó parte de la delegación que llegó desde Indianápolis a esta ciudad hace 49 años.

Desde su habilitación, se puede acceder todos los días, con excepción de Acción de Gracias (cuarto jueves de noviembre) y Navidad, recibiendo anualmente un millón de visitantes.

Entre los vehículos que se exponen, se destaca el Marmon Wasp -réplica- que ganó la primera edición de la carrera más famosa del mundo, disputada en el año 1911.

También se exhibe en el museo el trofeo "Borg Warner", que se instituyó por primera vez en 1936 y que es el más preciados del deporte motor. Tiene una altura de 1,62m y su particularidad es que en lugar de las plaquetas con los nombres de los ganadores, están grabadas sus caras.



EL GRAN DESFILE

El sábado previo a la competencia, se realiza el desfile (parade) en el centro de Indianápolis, una ciudad que viste sus mejores galas para recibir a los 33 protagonistas de la Indy 500.

La actividad se inicia al mediodía y se extiende durante aproximadamente dos horas. Policías al mando de las Harley Davidson en una fantástica muestra de destreza abren el espectáculo, que prosigue con las bandas universitarias, carrozas alegóricas, enormes figuras infladas con gas helio sujetadas con sogas y personalidades de diferentes ámbitos, forman parte de la caravana.

Los pilotos que al día siguiente competirán en el Indianápolis Motor Speedway saludan desde los autos descubiertos, en orden inverso al que ocuparán en la grilla.

Diez de las once hileras mantienen esa modalidad, en tanto que los ocupantes de la primera fila son divididos, haciéndolo inicialmente el segundo y tercero, mientras que cierra en soledad el autor de la pole.

Con acceso gratuito, salvo para quienes ocupen las sillas o las tribunas que están distribuidas a lo largo del recorrido, el desfile es uno más de los tantos atractivos que es imprescindible disfrutar en un fin de semana único, que hoy compartimos en esta recorrida por Indianápolis.