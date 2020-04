Breviario de apodos, sobrenombres y otros Información General 21 de abril de 2020 Redacción Por Primer compendio registrado de formas de nombrar a la gente y otros epítetos en la región. Un aporte que tiene una particularidad: siempre faltará uno. Homenaje a Dino Mancinelli, a quien le hubiese gustado el tema.

Por El Tronco (EDP)



Se advierte a los lectores que este listado no incluye nombres propios ni menciones específicas o filiatorias. Su existencia ha sido corroborada en el 99 por ciento de los casos.



A

Anteojito, Antifaz, Afanancio, Aguja, Amigo/a, Aguarrás, Azúcar, Almóndiga (SIC), Abrojo, Anguila, Anguiya, Aguila, Alemán, Araña, Azul, Arandela, Árabe, Arandela, Achicoria, Alpargata, etc.

B

Baldosa, Batata, Barrabás, Bayo, Bayín, Balero, Barba, Barbincho, Bigote, Botín, Buscavidas, Bocón, Buseca, Bitter, Bodega, Bochín, Bieckert, Brujo, Batilana Bife, Beto, Betín, Bastián, Boro , Bocha, Bochín, Boina, Betún, Bolita, Batería, Banana, Burro, Búfalo, Bonete, Bondiolita, Bubú, Balín, Brisi, Bagre, Bobby, Buby, Berrinche, Batilio, Boyero, Bicho, etc.

C

Chumisky, Carbón, Chavo, Chalo, Cachirulo, Cabo, Chivo/a, Cojudo, Chelo, Chiripa, Chino, Corbata, Chichilo, Clericó, Chabela, Clavo, Curly, Cheky, Chicote, Caño. Cañita, Cato, Chivo, Crema, Chango, Cucaracha, Cuca, Caverna, Comadreja, Chichilo, Carota, Carnaza, Caracú, Chin, Chente, Cabaret, Chapa, Caniche, Cura, Carozo, Cachimba, Chancho, Chorizo, Chori, Cacún, Chiqui, Chiquito, Catato, Condorito, Cañún, Cloroformo, Cirujano, Ciruja, Cebolla, Camote, Corcho, Carpa, Comisario, Chinche, Cachulo, Chicle, Carpincho, Chico/a, Cachila, Cascarudo, Chaveta, Chueco, Clavel, Cangrejo, Chaco, Chocha/o, Cachín, Churrinche, Cuzco, Cuba, Cabeza de trapo, Cabeza de enano, Cabezón, Colorado, Colo, Culata, Chichi, Chichín, Chichina, Cabeza para dos cogotes, Chancha, Cacho, Conejo, Ciego, Calculín, Cuatro ojos, Choclo, Carancho, Cascote, Correntino, Cordobés, Comegato, Cicatriz, Capilla, Cabaña, Caburo, Choto, Catinga, Cordero, Camote, Cacho, Cachito, Catingudo, Chucha, Cachavacha, Carancho, Corto, Capicúa, Coirito, Cuerito, Coco, Cascote, Cachorro, Cana, Chucky, etc.

D

Diario mojado, Discoteca, Doctor, Dulce, Dientudo, Don Ramón, Detergente, Diariero, Dippy, Doc, Dany, Dina, etc.

E

Enano, Eléctrico, Esponjita, Espárrago, etc.

F

Fitito, Fino, Finito, Farolero, Fasolero, Fratacho, Flit, Fiti, Fiti.Fiti, Fito, Flandria, Ficho, Fuego, Foco, Fatiga, Fideo, Fierro, Flaco, Frasquito, Fulgencio, Fidel Castro, Fofó. etc.

G

Gigi, Girafales, Guiso, Gorrión, Gare, Granito, Gaita, Garganta, Gusty, Gamuza, Galleta, Grisín, Gaby, Gringo, Gordo, Gato, Graniento, Gamo, Guanaco, Gorra, Guiso, Grande, Gaucho, Gardel, Gardelito, Grasa, Garrafa, Galgo, Goloso, Garrincha, Ganso, Goloso, Gurí, Gaita, Gallo, Gallina, Gato de iglesia, Gigio, Gallego, Galfo, etc.

H

Huevo, Hornero, Hospital, Horno, Hueco, Heladera, Hormiga, Hijitus, Horno, etc.

I

Inglés, Inca, Iglesia de Roca, Ingeniero, Isidorito, etc.

J

Joselo, Juanca, Junior, Jim West, Jockey Club, Jony, Joe, Johnny, Japonés, Jujeño, etc.

K

Kachulo, Kilombo, Kung Fu, Kiko, Kiosquito, Kalaca, Kiki, Kuki, Ketchum, Katanga, Katingudo, etc.

L

Lupín, Liebre, Lito, Lavandina, Leche, Lolo/a, Lilo, Lucho, Lacho, Lucky, Lalo, Loro, León, Loco, Loquillo, Laucha, Loly, Lungo, Lole, López Rega, Locche, Lechuga, Limón, Luqui, Larguirucho, Langosta, Lombriz, etc.

M

Marciano, Mellizo, Melli, Mugre, Manzana, Malacho, Misil, Melena, , Mediopolvo, Mito, Matute, Martincho, Manija, Muerto, Mosquito, Mocasín, Mago, Mariposa, Manosanta, Mozo, Malo, Manasa, Maní, Manchado, Manteca, Mudo, Mariulo, Mary, Moco, Medalla, Medallita, Mataco, Mono, Monito, Marieta, Milico, Miseria, Manco, Macho, Machito, Mula, Mulita, Mingo, Mudo, Mosca, Meico, Manolo, Manolete, Matungo, Manso, Monzón, Michingo, Muchinga, Maestro, Milanesa, Miquete, Maestro, Mister, Muñeco, Maradona, Menotti, Meco, Mu-Mu, Micha, Micho, Mayonesa, Masita, Miliki, Mate, etc.



N

Naldo, Nino, Naranja, Narigón, Nariz peluda, Nene, Nena, Negro/a, Negrín, Nono, Nenín, Nibi, Nucho, Nenucho, Naso/zo, Nicola, etc.

Ñ

Ñandú, Ñanducita, Ñoño, Ñato, etc.

O

Ocote, Ojito, Ojo, Orejón, Oreja, Oso, Osito, Oveja, Ojiva, Ojota, Ortiga, Oaky, etc.

P

Pichi, Pato, Pequeño, Paisano, Polilla, Pulga, Peli, Pelo, Pícaro, Pájaro, Pajarito, Paloma, Pipa, Payín, Pepitito, Pepino, Pomelo, Palosanto, Pepe, Pigros, Popo, Pino, Pinchi, Palangana, Profesor, Perón, Pitufo, Paturuzú, Panqueque, Ponja, Peluqui, Poncho, Pachala, Pachi, Pizza, Pepa, Popeye, Pucho, Peludo, Payaso, Pony, Profesor, Papa, Papafrita, Pocho/a, Pochito, Pipa, Profesor Neurus, Pachún, Pichón, Paragua, Peludo, Payuca, Patulo, Patí, Palolo, Patalo, Pula, Pulga, Paco, Pancho, Pulé, Puloil, Pucho, Puchero, Porteño, Polilla, Piguyi, Pan crudo, Patita, Patón, Palillo, Palito, Potro, Potrillo, Pela, Pelado, Padre, Polaco, Perro, Piantadino, Pecoso, Pito, Pito grande, Pitito, Pitín, Pipo, Pola, Peste, Poroto, Panza, Panzón, Pavo, Pelada, Pollo, Padrino, Pilo, Pimienta, Panadero, Piruncho, Pizzutti, Pastelito, Pampa, Pucho, Polenta, Palenque, Piantadino, Pichichus, Pin, Pinino, Picha, Percha, Perche, Pijuí, Pacuca, Pancuca, Potiche, Piru, etc.

Q

Quico, Quique, Queso, Quesito, Quico, Quinoto, Quito, Quaker, etc.



R

Rulo, Rubio, Radio, Rodo, Rody, Rey, Reyna, Raya, Ruso, Rabanito, Rata, Ratón, Roña, Roñoso, Ringo, Rancio, Romy, Rengo, Robot, Rafa, etc.

S

Salame, Salmuera, Soroga, Sandrini, Sosita, Sardina, Sandía, Sucio, Sotana, Sordo, Satanás, Seisdedos, Sopa, Salteño, Santiagueño, Santi, Sapo, Sardina, Sarna, Sueco, Sopapo, Serrucho, Sabandija, Savora, etc.

T

Talón, Tribilín, Taita, Tarantela, Tachuela, Tarta, Tacuara, Tulipa, Tarántula, Taba, Tabita, Trompita, Tordo, Teta, Toldo, Torreja, Tuerca, Tornillo, Tatín, Toti, Tanque, Tiro corto, Tronco, Tronco grande, Tronquito, Toronja, Tarzán, Tilo, Titino, Tolo, Tata, Tatita, Triste, Tachín, Torta, Tres patas, Tumalín, Tumín, Toldo, Tigre, Tapa, Tony, Tommy, Tinaja, Tinto, Topo Gigio, Tilín, Travieso, Tilingo, Talero, Tincho, Tatalo, Tete, Tetete, Tato, Tito, Titi, Turco, Tano, Tuna, Tichi, Tony, Toro, Toscano, Toscanito, Tucumano, Toco, Trumplin, Tancho, etc.

U

Ucha, Uña, Upa, etc.

V

Viejo, Vieja, Viga, Varilla, Vaca, Ventarrón, Vicky, Velay, Vizcacha, Virola, Viti, Vitina, Valija, Vainilla, etc.



W

Whisky, Willy, Waldorf, etc.

Y

Yiyo, Yoni, Yony, Yaya, Yacaré, Yaco, Yarará, Yacuy, Yatasto, Yastá, Yuanín, Yita, etc.

Z

Zoquete, Zorro, Zapallo, Zapallín, Zapallito, Zurdo, Zoológico, Zorrino, Zubeldía, etc.