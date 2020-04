A los 73, ayer murió el "negro" Fontova Información General 21 de abril de 2020 Redacción Por Desde la Asociación Argentina de Actores confirmaron a Teleshow la muerte del cantante, músico, compositor, actor, dibujante y escritor argentino.

Una triste noticia se conoció este lunes a la mañana. Horacio Fontova murió a los 73 años, según confirmaron desde la Asociación Argentina de Actores a Teleshow. El Negro, como se lo conocía, falleció lunes a la mañana en el Hospital Finochietto, donde estaba internado desde hacía tiempo.

Fue cantante, músico y compositor, hizo reír a una generación en televisión junto a Jorge Guinzburg, y sus ilustraciones en la revista El Expreso Imaginario son recordadas por su vuelo. Como actor ganó dos Martín Fierro con el personaje de Sonia Braguetti en el programa Peor es nada, uno como “Revelación” y otro como “Mejor Actor Cómico”. En 1998 creó y protagonizó el programa de humor Delicatessen con el elenco integrado de Diego Capusotto, Fabio Alberti y otros humoristas argentinos, que se transmitía por América TV.

En la música, su momento de mayor exposición fue con Fontova y sus Sobrinos, en los ’80, gracias a la canción Me siento bien. Sin embargo, su trayectoria había empezado antes, con bandas como Patada de Mosca y el Dúo Nagual, y antes del éxito había armado Fontova y La Foca y Fontova Trío. Pasó por períodos en los que investigó el folklore argentino, aunque su mayor suceso lo consiguió con los ritmos caribeños, a los que les agregaba su humor.

En una entrevista con Teleshow, Fontova se mostraba escéptico. “Lamentablemente, las cosas han cambiado para mal. Fijate vos que ya no existen más programas como el que hacíamos con el petiso querido Guinzburg, como el que hacía Olmedo, o La tuerca, o los uruguayos Telecataplum. Me parece que es una cuestión de inversiones: hoy todo se reduce a la tarasca y a la transa. Pintó así la cosa, y ha cambiado mucho”, sentenció.

También actuó en las obras de teatro Porteños, Orquesta de Señoritas, Malos hábitos, entre otras, y ya para el 2004 concretó la unificación de su gusto por el teatro, la música lírica, el canto y el humor, protagonizando la zarzuela La corte de Faraón interpretando el personaje de “el Casto José”, actuación que le mereciera una nominación a los Premios ACE.

En cine protagonizó El regreso de Peter Cascada y formó parte de los elencos de La Peste, Adiós querida luna y de ¿De quién es el portaligas?. En radio condujo junto a Pedro Saborido y a Coco Sily el programa Código de Barras en Radio La Red. En el año 2002 presenta Fontovarios un espectáculo musical y humorístico en el Teatro Ateneo con dos músicos invitados Liliana Herrero y Daniel Melingo.

Con el álbum Fontova-2004-NEGRO obtuvo el Premio Carlos Gardel 2005 en el rubro Mejor Álbum Artista Canción Testimonial, y lo presentó en el Teatro Alvear junto a José Ríos en bajo, Martín González en batería, y artistas invitados: Lito Vitale, León Gieco, Skay Beilinson, Liliana Herrero, Peteco Carabajal, Liliana Vitale, Martín Bianchedi, Gerardo Gardelín, Richard Nant, Hugo Newman, Daniel Melingo, Daniel Maza, Esteban Morgado y Juan Belvis. En el año 2005 se edita su primer libro de cuentos Témpera Mental por Editorial Sudamericana.

En 2006 ya con su nueva banda, junto a Peteco Carabajal y la suya, presentan Peteco-Fontova en La Trastienda. En el año 2010 volvió a sus orígenes musicales y se presentó como solista, con su guitarra Clarita, incursionando como siempre en distintos géneros musicales, homenajeando a grandes autores de la música universal y presentando nuevas composiciones hasta la actualidad en que se encuentra realizando su espectáculo Cantos de aquí y de allá, repertorio que formará parte de su próximo disco.

En el año 2010 actuó en la película Aballay dirigida por Fernando Spiner y en 2011 en el filme Ánima Buenos Aires en el corto integrante de la misma dirigido por Carlos Nine, largometraje dirigido por María Verónica Ramírez. En el 2013 se estrenó la primera película animada en 3D argentina, Metegol, dirigida por Juan José Campanella en la que actuó, y editó su segundo libro que llevará por título Humano - Cero Humano.