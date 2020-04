Aniversario de un jardín Región 21 de abril de 2020 Redacción Por SUNCHALES

SUNCHALES. - Ante la celebración de su trigésimo aniversario la comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 118 "Myriam Hayquel de Andrés difundió un parte de prensa que reproducimos a continuación “quizá no tengamos nuestros pasillos y aulas para abrazarlos, pero tenemos nuestra pasión para dibujar en sus corazones esos refugios a la distancia. Hoy tal vez no podamos izar la bandera juntos, pero podemos izar sonrisas y sueños desde donde estemos. Sigamos siendo arcilla para sus manos, viento para sus velas, instrumento para su música. Sigamos siendo lugar de encuentro, espacio para crecer. Sigamos construyendo educación juntos".

Marcos Porzio - Comunidad Atenea



Un poco de historia

El Jardín, por su modalidad organizativa y funcional, nació siendo Nucleado.

Estaba formado por salas que funcionaban en las escuelas N° 379, 6169, 1212, 6388 y zona rural, con una Dirección itinerante específica del Nivel Inicial con sede en la Escuela N°6169 Manuel N. Savio.

En 1988 se le impone el nombre Jardín de Infantes Nucleado N°118 “Myriam Hayquel de Andrés”.

“Myriam Hayquel de Andrés” fue una docente cordobesa, directora, escritora y psicopedagoga que aportó compromiso, organización, claridad conceptual y metodológica al Nivel Inicial. Dedicó su vida al estudio del desarrollo del niño en su primera infancia, siendo pionera en publicaciones para el Nivel Inicial que formaron a varias generaciones de maestras. En homenaje y reconocimiento a esta gran educadora nuestro jardín lleva su nombre.

En el año 1993 se logró la transferencia del edificio del ex colegio Nacional para ser destinado al funcionamiento del Jardín de Infantes N° 118 y el 13 de Marzo de 1995 se concreta la habilitación y la mayoría de las secciones de 3, 4 y 5 años comienzan a funcionar en el actual edificio.

En el año 2001, al lograrse el funcionamiento de la totalidad de las secciones, en el edificio propio cambia a modalidad común y por disposición ministerial, deja de llamarse “Nucleado” para ser “Jardín de Infantes Myriam Hayquel de Andrés”.