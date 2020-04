Enzo habló del futuro del "Muñeco" Deportes 21 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO TYC SPORTS JUNTOS. Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli en el estadio "Monumental".

No pienso mucho en la salida ya que él tiene contrato hasta el 2021 y siempre se ha cumplido todo, no imagino aún su partida del club", dijo Enzo Francescoli, refiriéndose a la continuidad de Marcelo Gallardo como director técnico del plantel superior de River Plate en diálogo con el programa Ultimo Al Arco (Sport 890 de Uruguay).

Además, el ex delantero "charrúa" reconoció que contratar al "Muñeco" en 2014 "fue más que nada una intuición" y dijo que está "cómodo en el cargo" que ocupa. "Depende mucho de la confianza de la dirigencia y en ese sentido me han dado siempre mi lugar", agregó.

Por otra parte, se refirió a la no presentación de River ante Atlético Tucumán en la Copa Superliga, una semana antes del parate por el coronavirus. "Fue para pensar en los demás. Allí decidimos cerrar todas las actividades del club", concluyó.