Estrategias para la atención de la salud

En el marco de la preparación para hacer frente a la posible aparición del coronavirus se estableció un protocolo de actuación, teniendo como base de atención el hospital y la clínica de Sunchales.

ADOLFO VALENTIN FERRERO./ Titular de la Comuna local.

COLONIA BICHA. - Desde la Comuna local se hizo saber que ante la aparición de cualquier síntoma deberán llamar telefónicamente al responsable médico del Centro de Salud “Gerardo Maina”, Dr. Miguel Baronetto, quien será el que determinará la situación para la realización del hisopado y si existen condiciones aislar al paciente en el lugar.

Cuando por el cuadro necesita ser derivado para una mejor atención médico – asistencial, serán trasladados a la ciudad de Sunchales donde se dispone del Hospital “Almícar Gorosito” y del Centro Médico Atilra a partir de un protocolo único de atención definido por el Ministerio Salud de la Nación en un trabajo conjunto de los efectores de salud, así como una tarea mancomunada y coordinada de todos los profesionales.

En este marco, y con el objetivo de preparar para hacer frente a la posible aparición de casos positivos de COVID19 de la mejor manera posible desde el punto de vista de la atención médico-asistencial, la Municipalidad de Sunchales con apoyo de profesionales de la salud, el aporte económico de Atilra y del Grupo Sancor Seguros para solventar la adquisición de equipamiento médico, principalmente respiradores, se delineo el plan de salud, basada en las estimaciones de cantidad de casos probables para Sunchales y las localidades que derivan a la misma.

Por otra parte la comuna recibió 100 mil pesos de parte del gobierno provincial para atender la emergencia ante la posible aparición del Covid 19, sobre todo para el resguardo para evitar contagios.

En el marco de los escenarios evaluados para atender a toda el área de influencia de Sunchales, prevén que la adquisición de los elementos necesarios demandará inversiones que rondan los 20 millones de pesos. Es por ello que convocan a realizar aportes económicos para contribuir en esta causa, por lo que dispusieron cuentas en Banco Nación Argentina



Atención parcial de la salud

Los honorarios de los profesionales del Centro de Salud “Gerardo Maina” son abonados por la comuna. El médico está en la localidad tres veces por semana, al igual que el odontólogo y la enfermera que fue nombrada por la provincia no reside en Colonia Bicha. “Durante muchas horas al día y los fines de semana, quedamos sin ninguna atención profesional”, puntualizó el presidente comunal

Cuenta con una ambulancia con chofer, pero ante una emergencia fuera de horario, no tienen enfermera, no cuentan con médico para el traslado para que acompañen al paciente. “Desde la comuna se hace mucho esfuerzo económico para la atención de la salud, contábamos con una enfermera que vivía en el pueblo que estaba a disposición las 24 horas, pero la provincia nombre a otra persona que viven en otro pueblo. Necesitaríamos que nos pongan una persona que este acá, porque hay mucha gente mayor que necesita de esa ayuda profesional” manifestó el presidente comunal Adolfo Ferrero quien al mismo tiempo llevó tranquilidad a la comunidad que ante la posible aparición del coronavirus están establecidos los protocolos para que sean atendidos como a todos los habitantes de la provincia.

“No es lo adecuado lo que vivimos en salud, hicimos mucho en estos años desde la comuna, es lo que tenemos y debemos adaptarnos a los medios con que contamos, es nuestra realidad”, concluyó.