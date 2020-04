Gabriela Sabatini fue elogiada por Federer Deportes 21 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO GABY. Mejor tenista argentina de la historia.

Roger Federer calificó a la argentina Gabriela Sabatini como "la mejor persona" y una "maravillosa jugadora", en una entrevista que hizo con sus seguidores de Twitter.

"Okey Roger, este es mi segundo intento. ¿Qué piensas de Gabriela Sabatini?", preguntó un seguidor argentino acompañando con una foto del suizo y la ex tenista, a lo que Federer respondió: "Quiero decir: la mejor persona. Una maravillosa jugadora".

Federer, considerado el mejor tenista de todos los tiempos, a una consulta sobre Guillermo Vilas respondió con dos "emojis": una bandera argentina y una flecha clavada en el centro de un blanco.

Del alemán Boris Becker dijo que fue uno de sus "grandes ídolos de chico"; del checo Iván Lendl apuntó "leyenda de todos los tiempos, máximo respeto"; y de Steffi Graf, con quien Sabatini tuvo duelos memorables, señaló: "La miré por horas. Fascinante su golpe de derecha, su juego de pies y su actitud. ¡Qué campeona!".



RANKING ATP

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) aclaró que el período de suspensión de la competición debido a la crisis del coronavirus no computará en las respectivas clasificaciones del circuito, por lo que el serbio Novak Djokovic, actual número uno, no acumulará semanas como líder hasta la vuelta de la actividad.

Así, el ranking masculino tanto en singles como en dobles quedan congelados, como así también el recuento histórico de semanas como número uno.

Por lo tanto, queda congelado desde el pasado 16 de marzo, cuando se publicó la clasificación por última vez, antes de la suspensión de los torneos.

En esa fecha el serbio Novak Djokovic ocupaba el primer lugar con 10.220 puntos y Rafael Nadal se ubicaba segundo con 9.850.

"Nole", sin embargo, tendrá que esperar la vuelta a las canchas para dar alcance al estadounidense Pete Sampras en el segundo puesto de la clasificación histórica, que lidera el suizo Roger Federer con 310 semanas. Sampras lo sigue con 286 y Djokovic suma 282.