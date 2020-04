Odontólogos fueron habilitados para atender solo urgencias Locales 21 de abril de 2020 Redacción Por Entre las nuevas actividades que fueron habilitadas para comenzar a funcionar desde ayer, se encuentran los odontólogos, que están en contacto con zonas extremadamente sensibles a la transmisión del virus. Por tal razón se han extremado las medidas de precaución para atender a los pacientes.

De más está decir que los trabajadores del sector de la salud forman parte de las personas que hoy están en la primera línea de batalla contra el coronavirus y tienen los empleos más riesgosos, ya que pueden encontrar enfermedades e infecciones a diario y generalmente trabajan de cerca entre sí y sus pacientes. Hoy por hoy se intensifican todas las medidas de prevención para el personal de salud, ya sea a partir del uso de barbijos, cofias, camisolines, máscaras, pero igualmente siguen estando expuestos.

En medio de la contagiosidad del COVID-19, es inevitable pensar qué es lo que sucede con las personas que debido a su trabajo diario tienen que permanecer de alguna forma en contacto con otro individuo en zonas sensibles de contagio como lo son los ojos y la boca sin saber, si esa persona es asintomática o tuvo algún síntoma. Una de estas profesiones en primera línea es la de los odontólogos.

Desde este lunes y a partir de estrictos protocolos fueron una de las actividades que se incorporaron en esta segunda etapa de la cuarentena administrada, tal como lo dice el presidente Alberto Fernández. Matías Seffino, presidente de la Asociación de Odontólogos del Noroeste de la provincia de Santa Fe, señaló que “lo que salió desde el gobierno nacional fue avalado por la provincia y por el director provincial de odontología, pero la flexibilización cuando uno se pone a leer el protocolo vuelve a explicitar que siguen siendo por 15 días sólo para atender urgencias, no hay posibilidad de atender de manera normal”. “En este momento de la cuarentena y en medio de lo que estamos viviendo, la odontología está considerada una de las profesiones de mayor riesgo que hay y si nos estamos cuidando entre todos, no podemos abrir y atender como si nada porque es riesgoso para el paciente y para el odontólogo”, manifestó Seffino.

Por otra parte y al igual que muchos empleos o profesiones, la parte de la rentabilidad hoy parecería quedar en un segundo plano en medio del coronavirus, pero no deja de ser un problema a atender .

En ese sentido el presidente de la Asociación de Odontólogos del Noroeste de la provincia de Santa Fe, indicó que “tenemos un grave problema respecto a la rentabilidad y a lo económico porque por un lado hay una falta absoluta de insumos total o si se consiguen, por ejemplo la caja de barbijos de 50 la comprábamos a 200 pesos y en estos momentos se está consiguiendo entre 2.000 y 3.000 pesos. Cuando uno consigue el kits de bioseguridad el tema es ver quién lo paga, porque la obra social no se está haciendo cargo, el paciente paga las cuotas para tener la cobertura y el profesional luego de las devaluaciones que hemos tenido más la actual no se puede hacer cargo del kits de seguridad”.

Seffino se refirió a la exposición que tienen los odontólogos y contó que “el otro día atendí una urgencia con todos los elementos de protección, pero la parte psicológica se ve afectada porque cuando uno termina y de determinada forma debe sacarse toda la vestimenta, debe desinfectar todo el consultorio, debe esterilizar todo, si bien nosotros fuimos preparados en la facultad para todo lo que es la parte de bioseguridad y no es algo nuevo para nosotros, si es cierto que debemos tener al alcance todos los instrumentos para llevarlo a cabo”.

Respecto a que es considerada una urgencia, el odontólogo precisó que todo lo que tiene que ver con dolor y estética entraría dentro de las atenciones permitidas y sobre los horarios en que pueden atender, Seffino informó que deben tener horarios espaciados de dos horas entre paciente y paciente y que solo es con turno previo.