Volkswagen Nivus, con piezas 100 por ciento sudamericanas Automotores 21 de abril de 2020

Pasaron pocos días de que Volkswagen reveló los principales detalles del Nivus, su nuevo SUV coupé, y más allá de las primeras dos imágenes oficiales de catálogo publicadas, no se pudo apreciar demasiado la estética ya que el modelo se encontraba camuflado.

Por el momento, el interior continúa siendo una incógnita, con la excepción de su nuevo sistema multimedia denominado VW Play, anticipado meses atrás. Este equipamiento será lanzado en el crossover compacto y luego llegará a otros vehículos de la marca alemana.

Producido en Brasil con piezas 100 por ciento sudamericanas, Nivus se quiere convertir en uno de los pioneros en su segmento en ofrecer un diseño con estilo coupé con baúl de 415 litros gracias a la plataforma modular MQB, sumado a la incorporación del inédito sistema infotainment, control de crucero adaptativo, freno automático de emergencia y monitoreo del tráfico. Debajo del capó se espera que adopte una motorización 1.0 turbo con 128 CV de potencia aproximada.

Su presentación será en en esta primera parte del año y llegará a los principales mercados de la región en el segundo semestre. A pesar de que el SUV no se mostró en su totalidad, ya sea desde el punto de vista exterior o interior, el canal Oberboost BR realizó una proyección tomando como base las imágenes publicadas por Volkswagen y eliminó el camuflaje para dejar al Nivus listo para salir a la calle. A continuación, observá las recreaciones.



PRINCIPALES

DETALLES

El SUV compacto con diseño coupé se posicionará apenas un escalón por debajo de T-Cross, pero sin embargo ofrecerá tecnología inédita como el inédito sistema multimedia VW Play que será adoptado por otros modelos de la marca y sumará nuevos elementos únicos de su segmento.

Denominado Nivus, el crossover realiza sus últimos ensayos en Brasil antes de ser presentado en este primer semestre. A los demás mercados de Sudamérica (Argentina inclusive), llegará en la segunda mitad del año.

Será producido en la planta Anchieta, en São Bernardo do Campo (San Pablo) y poseerá la plataforma modular MQB. Siguiendo la receta para el éxito del Polo, Virtus y T-Cross, el Nivus fue desarrollado en su totalidad por el equipo de diseñadores e ingenieros de Volkswagen America del Sur. Además, será el primer modelo desarrollado localmente y también será fabricado y comercializado en el mercado europeo. En nuestra región, se convertirá en el primer vehículo de Volkswagen en poseer el nuevo logo de la marca alemana.

El Nivus exhibe un diseño llamativo, con un énfasis en la caída suave de la columna C, una característica típica de los coupés y que eleva la deportividad natural del modelo. Con estética innovadora, las luces son LED y en el caso de las delanteras posee DRL de circulación diurna. Otro detalle son las llantas de 17 pulgadas.

El sistema de infotainment, completamente desarrollado en Brasil, tiene nombre y apellido: VW Play. Trae una nueva pantalla de alta definición y varias características que definitivamente establecerán un nuevo nivel en términos de conectividad.

Gracias a la estrategia modular MQB, el Nivus ofrece un espacio interno ideal para llevar a cinco ocupantes con total comodidad. El voladizo trasero más pronunciado también ofrece una capacidad de baúl de 415 litros, uno de los más grandes entre los modelos compactos, tanto en el segmento hatchback como en el SUV. La distancia entre ejes es de 2,56 metros, la misma de Polo. La motorización sería un 1.0 turbo de 128 CV.

Dentro del marco de la tecnología, una de las novedades es el ACC (Control de crucero adaptativo), que permite al conductor ajustar la velocidad y la distancia que desea recorrer en relación con el vehículo que está adelante. El crossover coupé también innova con el AEB (Freno de emergencia autónomo), una característica que, al identificar el riesgo inminente de una colisión frontal, frena el automóvil de forma autónoma, evitando, en algunos casos, cualquier daño al vehículo o lesiones al conductor y los pasajeros. El paquete de seguridad también incluye Front Assist, un sistema que mediante radar y sensores, monitorea el tráfico y alerta al conductor, de forma audible y visual, para evitar colisiones. (Fuente: Parabrisas - Perfil).