Se terminan los promedios

Tras casi cuarenta años ininterrumpidos -se implementó para el Metro de 1973- el sistema de promedios para definir descensos llegará a su fin. La decisión es un hecho, pero todavía no es oficial porque se hará en cuanto se definan los cambios en la estructura de campeonatos, obligados por el brote de coronavirus.

La idea es que durante dos años se anulen los descensos y así la Superliga pasaría de 24 a 28 equipos, porque si se mantendrían los dos ascensos por año del la Primera Nacional.

A partir de allí, desde 2022, se descenderá por el acumulativo anual, como ocurre en todas las ligas más importantes del mundo y sin la tabla porcentual de los puntos obtenidos hasta en las últimas tres temporadas.

La medida ya se venía estudiando desde hace un tiempo, pero había muchas posiciones encontradas entre los clubes de la Superliga. De hecho ya en los torneos de ascenso, desde la presente temporada, se dejaron de utilizar los promedios.



¿QUÉ DIJO TAPIA DEL

TORNEO DE 30 EQUIPOS?



Una vez que la pandemia de coronavirus quede atrás, el fútbol argentino deberá replantear cómo serán sus campeonatos. Una variante que podría reflotarse es la del torneo de 30 equipos en Primera División y omitir los descensos por dos temporadas, pero Claudio Tapia, presidente de la AFA, prefirió ser cauteloso al respecto.

"Una vez que tenga la información de toda la dirigencia voy a decir cuál es la decisión, o qué creo que será lo más conveniente. Siempre lo que decidamos va a ser en conjunto, por mayoría. Todavía es muy pronto para tomar decisiones si no podemos asegurar cuándo vamos a volver a jugar", expresó en TyC Sports.

Además, agregó: "Por ahí hay que dejar algunas situaciones deportivas de lado y tomar alguna decisión. Hay que evaluar todas las posibilidades que nos ayuden a tener un fútbol mejor, a salir de la crisis. Va a haber una realidad diferente en todo el mundo".

Por otro lado, Tapia insistió en que ir hacia este tipo de campeonato, con un elevado número de clubes y sin descensos, "quizás pueda ser una alternativa" para generar más ingresos y tener una mejor respuesta ante las necesidades económicas.

Por otro lado, con respecto a las copas internacionales (Libertadores y Sudamericana), reconoció que en Conmebol no hay demasiadas certezas. "Hacer futurología es muy difícil. Los picos de la pandemia no son los mismos en Argentina que en otros países", concluyó.