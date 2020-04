Ledesma: "El fútbol nos va a dar la señal al resto" Deportes 21 de abril de 2020 Redacción Por El entrenador de Los Pumas habló sobre la pandemia del coronavirus: "Nadie puede saber cuándo y cómo va a terminar esto", señaló.

FOTO ARCHIVO MARIO LEDESMA. / El Head Coach del seleccionado nacional habló del presente de Los Pumas.

El técnico del seleccionado argentino de rugby, Mario Ledesma, dijo que "nadie puede saber cuándo y cómo" va a terminar la pandemia del coronavirus, que no puede prever una fecha de regreso de los torneos y aseguró que el fútbol le va a dar "una señal al resto" de los deportes.

"La incertidumbre nos afecta a todos en todo el mundo. Nadie puede saber cuándo y cómo va a terminar esto. Mi padre siempre dice: 'Lo que no tiene solución, solucionado está', así que lo que me trato de plantear es qué se puede hacer y qué puedo sacar de positivo de todo esto", dijo Ledesma en diálogo con el diario La Nación.

El entrenador reveló que contrataron un psicólogo deportivo que "trabaja cuestiones de liderazgo y en lo mental" con los jugadores porque notaron que "habían quedado algunas cosas no cicatrizadas" tras quedar eliminados en la fase de grupos del Mundial de Japón 2019 que ganó Sudáfrica.

Ledesma también dijo que es "muy complicado" poder prever cuándo se van a retomar los torneos de rugby.

"La verdad, no puedo imaginarme en qué momento podemos volver. Además tené en cuenta que habrá que dar un período de algunas semanas para que los jugadores se pongan en forma. Es muy complicado. Me parece que vamos a tener una idea cuando vuelva el fútbol. El fútbol nos va a dar la señal al resto", analizó.

Sin embargo, sostuvo que no le gustaría jugar sin público.

"La gente es la energía extra que tenés cuando entrás en la cancha. Vos jugás también por tus amigos, por tu familia. Y los mirás cuando cantás el himno y que ellos estén ahí te da todavía más fuerzas. No, no estaría bueno. Es otro tema para trabajar desde lo mental si volvemos a puertas cerradas", concluyó.