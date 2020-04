La crítica más despiadada contra Diego Deportes 21 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO EN MÉXICO. / Diego Armando Maradona dirigió a Dorados de Sinaloa en el Ascenso MX .

Diego Armando Maradona revolucionó el fútbol de ascenso mexicano. Su arribo a los Dorados de Sinaloa generó una verdadera locura en el equipo de Culiacán, que estuvo dos veces a punto de lograr el objetivo del ascenso: perdió ambas finales frente a Atlético San Luis.

Más allá de su frustrado paso, Pelusa dejó un sello. Aunque no para todos, ya que un futbolista que estuvo a punto de ser contratado por el Diez lo criticó duramente.

“Me llamó ofreciendo el desafío que era muy lindo para mi carrera, pero faltando un día para el cierre del libro de pases me avisó que se iba a dirigir a Dorados y que yo me buscara club. Cerró el libro y me tuve que quedar entrenando solo de la mejor manera”, contó Cristian Campestrini

La historia del ex arquero de Arsenal es conocida. Siendo futbolista de Dorados de Sinaloa, rechazó una oferta de renovación por 18 meses porque lo llamó Diego Maradona para sumarse al Dynamo Brest de Bielorrusia, donde el Diez además iba a ser presidente de fútbol (es presidente honorario). Sin embargo, Pelusa nunca asumió y acordó su arribo al equipo de Culiacán, dejando al ex arquero de Arsenal sin equipo.

“Gracias a Dios no llegué a estar ni un día en Dorados con Maradona. Para mí el fútbol tiene otros valores, otros códigos. El mayor de los respetos con él pero siempre se lo idolatra demasiado, entonces yo soy una persona que lucha por otras cosas, por otros valores y no me gusta tanto el franeleo. Es una figura muy pública pero seguramente hubiese sido una relación técnico-jugador”, continuó en diálogo con TNT Spots.

Campestrini, quien luego de un paso por el Everton de Chile ataja actualmente en el Celaya de México, fue aún más duro a la hora de hablar de la revolución de Maradona en tierras aztecas: “Le tocó llegar a dos finales y las perdió las dos. Llegar acá, revolucionar todo y salir segundo... Es como dice Bilardo, que del segundo no se acuerda nadie. Entonces eso me dejó tranquilo”.

Para terminar, contó que llamativamente Diego lo bloqueó de su celular, aunque se las rebuscó para enviar un mensaje “picante”. “Encontré la forma y le dejé un mensajito de audio por un conocido en común... Fue picante, no me iba a quedar callado”, finalizó.