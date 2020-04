Para evitar ser víctimas de estafas en internet Policiales 21 de abril de 2020 Redacción Por Luego de varias consultas por este tema, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe lanzó una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas del "phishing", una de las prácticas de estafas más habituales en entornos digitales.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe difundió una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de estafas online a través de una práctica conocida como “phishing”, que se realiza en entornos digitales y cuyo objetivo es el robo de datos personales (contraseñas, datos de tarjetas de crédito o números de cuentas bancarias).

Las mismas surgen a partir del reporte de varias personas en la institución santafesina acerca de una proliferación inusitada de mensajes maliciosos recibidos a través de diversos canales de comunicación.

Desde la Defensoría aseguraron que las estafas online, al igual que las estafas telefónicas, se han incrementado de manera considerable en este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19.

“En el mundo digital el mecanismo de engaño se produce por lo general bajo el formato de mensajes que poseen una gráfica similar al de grandes empresas privadas —como los servicios de streaming, bancos o de telefonía celular—, y también de organismos públicos reconocidos”, señalaron desde la institución.

“La mayoría de los mensajes están circulando a través de Whatsapp y correo electrónico, aunque no debe descartarse las publicaciones que se comparten en las diferentes redes sociales; en ellos, se ofrecen sumas de dinero, alimentos de supermercados o inscripciones a subsidios estatales a través de formularios de Google”, indicaron, y enfatizaron que “todos estos anuncios son falsos y el objetivo de los contenidos es robar datos personales”.

“Por eso, en estos momentos en donde todos pasamos más tiempo frente a las pantallas como consecuencia de esta situación excepcional, es importante estar alertas, reconocer este tipo de mensajes y no caer en la trampa”, concluyeron.



EL "PHISHING"

El término “phishing” proviene de la palabra inglesa fishing (pesca) y consiste en un tipo de fraude mediante el cual se suplanta, vía correo electrónico o mensajes en cualquier red social, la identidad de empresas u organismos estatales con la finalidad de inducir a las personas a que proporcionen su información personal.

Los mensajes de Whatsapp o correos electrónicos solicitan amablemente que actualice, valide o confirme la información de una cuenta, sugiriendo a menudo que hay un problema. Entonces se le redirige a una página web falsa y se la engaña para que facilite información personal, como número de tarjeta de crédito, cuenta bancaria o contraseñas.

También puede suceder que los mensajes contengan archivos maliciosos (como un documento de Word o Pdf), que, una vez abierto, daña el equipo del usuario instalando un programa que realiza acciones dañinas (malware).

En términos generales, sus características son:

* Muy bueno para ser cierto.

* Urgencia.

* Remitente desconocido.

* Hipervínculos.

* Archivos adjuntos.



RECOMENDACIONES

Las recomendaciones habituales para evitar ser víctimas de una estafa online son las siguientes:

* No brindar ningún tipo de dato personal.

* Verificar la fuente oficial del mensaje siempre que se pueda.

* No compartir contenidos sin chequear.

* Desconfiar si es un correo no esperado.

* Revisar el remitente de los mails con cuidado.

* Sospechar si el contenido no es personalizado.

* Utilizar antivirus en todos los dispositivos (incluidos celulares).

* Hacer la denuncia.



DÓNDE HACER

LA DENUNCIA

En la provincia de Santa Fe, durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, hay dos lugares donde se pueden denunciar tanto la recepción de mensajes maliciosos, como si ha sido víctima de este tipo de engaño.

Se puede acudir a la Agencia de Investigación Criminal, del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, comunicándose a los siguientes teléfonos:

* Rafaela: (03492) 425560

* Santa Fe: (0342) 4572508

* Rosario: (0341) 4729837

* Reconquista: (03482) 449573

* Venado Tuerto: (03462) 408859

O bien hacer la denuncia, de manera online, en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la siguiente dirección: https://mpa.santafe.gov.ar/iris/

Por último, también se puede acudir a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe a través de los diferentes teléfonos de emergencia que se han dispuesto para ello y que pueden consultarse en https://www.defensoriasantafe.gob.ar/coronavirus-telefonos