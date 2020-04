El Gobierno podría extender nuevamente la cuarentena Nacionales 21 de abril de 2020 Redacción Por MAS ALLA DEL 26 DE ABRIL

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Alberto Fernández analiza por estas horas "extender la cuarentena" más allá del 26 de abril, y prepara para los próximos días nuevas reuniones con expertos y dirigentes políticos, a fin de establecer la nueva fecha.

"Es muy probable que el Presidente decida extender la cuarentena después del 27 (de abril), pero todavía no hay fechas", anticiparon a NA fuentes oficiales.

En ese marco, indicaron que lo próximo sería "un modelo focalizado en sectores" industriales, que "no se abrirían en todo el país al mismo tiempo, sino que se analizaría provincia por provincia", en línea con la cuarentena administrada que arrancó este lunes.

Tal como anticipó NA días atrás, Alberto Fernández podría "analizar reabrir otras industrias por provincia, siempre que tenga protocolo y una nota firmada por el gobernador, pero no toda esa industria en cualquier lugar del país".

De esta manera, se "analizará cada caso", porque para el Gobierno nacional "hay actividades que con distanciamiento social se pueden abrir", pero "el problema es el transporte público, que es donde más se transmite el virus".

"Una pyme que está alejada de las grandes ciudades y tiene pocos empleados, los cuales muchas veces van a trabajar caminando o en bicicleta, podría volver a abrir con los recaudos necesarios. Igualmente hay que ir controlándolo y si hay resultados adversos se tendrá que volver a cerrar", ejemplificaron a Noticias Argentinas.

Ante la certeza de que "esto va a seguir mucho tiempo", la pregunta que se realizan dentro del Gobierno es si "es momento de abrir" las industrias, dado que "el pico de contagios todavía no llegó", pero aclaran que se está "frente a un mundo que no sabe cuál es la mejor medida a tomar".

En medio del dilema que significa relajar la cuarentena en momentos en que aún no llegó el pico de contagios de coronavirus al país, el Presidente volverá a consultar a especialistas para tomar una resolución respecto de cómo seguir con el aislamiento social obligatorio que estableció el pasado 19 de marzo.

En el transcurso de esta semana, el jefe de Estado volverá reunirse con los especialistas y todos los gobernadores para "escuchar sus posturas y pedidos", y posiblemente "antes del próximo fin de semana comunique su definición.