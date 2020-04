Histórico derrumbe del precio del petróleo y una ola de suspensiones de operarios Nacionales 21 de abril de 2020 Redacción Por El barril de crudo llegó a cotizarse en valores negativos en un hecho que no registra precedentes. En la Argentina, el gremio y empresas acuerdan suspensiones en el sector que dejaría a más de 20 mil operarios paralizados.

FOTO NA VACA MUERTA. Siente el cimbronazo que sacude a la economía mundial y al mercado petrolero en particular.

BUENOS AIRES, 21 (NA).- El precio de barril de crudo WTI sufrió ayer un derrumbe sin precedentes del 305%, a -37,63 dólares por barril, ante el fenomenal impacto de la pandemia de coronavirus sobre el consumo. Los futuros del crudo WTI para mayo tocaron un nivel nunca visto y cerraron el día con una caída de US$ 55,90 frente a la sesión anterior, cuando se había negociado a US$ 18,27.

En el peor momento, el barril con entrega para mayo, que cierra este martes, se llegó a negociar con una pérdida de US$ -40,32. El petróleo intermedio de Texas (WTI) quedó en terreno negativo sostenido por primera vez desde que existen estadísticas sobre el comportamiento del "oro negro" en los mercados. Esto ocurrió ante el desplome del consumo de petróleo y sus derivados, sobre todo en sectores clave como la industria y la aviación.

Los contratos futuros del WTI para mayo, que expiran este martes, cotizaban por debajo de los cero dólares, en una jornada negra sin precedentes para el crudo de referencia en Estados Unidos.

La crisis por el coronavirus, las disputas entre la OPEP y Rusia, y el exceso de reservas de EE. UU. son las claves de una caída histórica del petróleo. En un mercado saturado, los tenedores de contratos para mayo deben encontrar compradores para el petróleo físico lo antes que puedan, ya que no existe capacidad de almacenamiento. Como las reservas están casi al límite en Estados Unidos, deben erosionar los precios para colocarlos.

El barril de crudo WTI, que se intercambiaba a 60 dólares por unidad a inicios de año, se hundió por completo y terminó la jornada en casi US$ -38.

La caída de la demanda de petróleo como consecuencia de la crisis del coronavirus y las dificultades para almacenar todo el excedente llevaron el barril de Texas a comprarse a precios de remate, sin casi compradores que quieran hacerse del barril por la incapacidad de almacenamiento.

En el mercado de futuros de Londres la cotización del barril de petróleo Brent -referencia para la Argentina- para entrega en junio cayó 8,90%, hasta 25,58 dólares. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 2,50 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 28,08.

La semana pasada, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) calificó 2020 como "el peor año de la historia para el petróleo" y se refirió al presente mes como "abril negro". Alertó, además, que el exceso de oferta pondría a prueba la capacidad mundial de almacenar crudo, con el riesgo de que la saturación en algunos yacimientos obligue a parar la producción.

A su vez, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pronosticó que la demanda de crudo descendería en torno a 20 millones de barriles por día en abril.



CRUJE EL EMPLEO

El sindicato de Petroleros se encamina a aceptar un acuerdo que convalidará suspensiones con una rebaja salarial del 70% para trabajadores de Chubut, Neuquén, La Pampa y Río Negro, según negociaciones realizadas ayer. Las reuniones virtuales se mantuvieron mientras el barril de crudo se derrumbaba en los mercados internacionales, hasta cerrar en terreno negativo cercano a los US$ -40, por primera vez en la historia.

Las negociaciones en el ámbito de los sindicatos petroleros siguen, pero ya habría consenso para que los gremios acepten rebajas de sueldos a cambio de que no haya despidos.

El sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa acordó con las cámaras del sector el pago del salario básico para 20.000 trabajadores que no están prestando servicios debido a la paralización de yacimientos por la pandemia de coronavirus y la consecuente cuarentena.

El secretario general del gremio de petroleros, Guillermo Pereyra, informó que "las cámaras empresarias nos dijeron que es la única forma de sostener los puestos de trabajo y a la espera de que mejore la situación".

"Los compañeros que están trabajando cobrarán como lo venían haciendo, con horas extras y lo que corresponda; los que están en sus casas, ese grupo de 20.000 van a recibir el sueldo básico de convenio, más el diferencial de zona, más la vianda que reciben de acuerdo al diagrama de trabajo", señaló.

En tanto, los petroleros jerárquicos tienen algunos reparos en varios aspectos, especialmente sobre escalas salariales, y los santacruceños y la Federación cuestionaron el porcentaje de reducción salarial.

En la Patagonia sur, el chubutense Jorge Ávila está en sintonía con el neuquino Guillermo Pereyra en la necesidad de preservar la relación de dependencia de los operarios y superar este período de cuarentena total en la Argentina.

En la Argentina, las refinerías empiezan a pausar la actividad y la venta de combustibles está en lo mínimo por el aislamiento.