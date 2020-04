Buscando dinero hallaron arma Policiales 21 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En relación a fotografías que se observaron en una red social, donde se veía a tres sujetos manipulando una importante suma de dinero, al ser reconocidos e identificados como Agustín P. y Franco C., ambos con abultados antecedentes en el mundo del delito -dos de ellos menores de edad- personal de la Comisaría 3ª de Sunchales entabló comunicación con el Juzgado de Menores de Rafaela, a fin de solicitar autorización para una requisa domiciliaria.

En la casa que habita Agustín P., debajo de la cama que utiliza una hermana, los uniformados ubicaron un revólver calibre 22 con tres cartuchos, y en una mesa de luz una bolsa que resguardaba otros 9 cartuchos de similar calibre, adelantó LA OPINION en su portal online.

Al respecto, desde el Juzgado de referencia se determinó que al no tener el menor el arma en su poder no interesaba el secuestro, a la vez que se recomendó se consulte a la fiscal en turno por dicha situación. Así las cosas, la funcionaria dispuso el secuestro del revólver, y que se de inicio a una causa por tenencia indebida de arma de fuego a la hermana de Agustín P., de nombre Marisol.