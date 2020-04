Pelearon dos perros, y los dueños se amenazaron con cuchillos

Ante autoridad de la Seccional 15ª de esta ciudad, una mujer radicada en la calle Ciudad de Sunchales al 500 expuso que se hallaba tomando mate junto a su pareja en el patio de la vivienda que habita, y de pronto observó al vecino del frente y a su mujer en el portón de su domicilio.

Así las cosas, de repente un perro de raza Pitbull propiedad de la pareja de mención se cruzó hacia su vereda, y atacó a un can que pertenece a la denunciante.

Entonces, el vecino en cuestión se cruzó y tras separar a los animales de la pelea que mantenían, llevó al Pitbull a su casa.

UNO RESULTO LESIONADO

De acuerdo a la exponente, el can que le pertenece experimentó una lesión en una pata.

Acto seguido, la ciudadana denunciante y su pareja y solicitaron al dueño del perro atacante que tuviera "un poco más de cuidado con el animal", porque "tengo una nena que juega en el patio y la puede morder".

UNA RESPUESTA INESPERADA

Como respuesta, se percató de que la persona aludida portando en una mano una cuchilla de importante tamaño se ubicó en el medio de la calle, y amenazó a su pareja, quien según lo aportado por ocasional testigo también contaba con un arma blanca.

AMBOS FUERON ENCAUSADOS

Felizmente la instancia no paso a mayores y no hubo lesionados, y a ambos hombres (se trató de Horacio C. -pareja de la denunciante-, y de Matías C., respectivamente) se les iniciaron causas por amenaza calificada.