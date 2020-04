Los precios, en aumento pese al control del Estado Locales 20 de abril de 2020 Redacción Por Mientras el gobierno provincial coordinó acciones con 120 intendencias y comunas santafesinas para la instrumentación de los controles de precios de manera uniforme, según lo dispuesto en el Decreto 319, muchos rafaelinos manifiestan que de una semana a otra observan fuertes subas de precios en diferentes productos.

FOTO ARCHIVO MAS CAROS. En nuestra ciudad, los productos continúan aumentando.

En medio de la cuarentena dispuesta como medida de prevención para evitar la circulación del virus del COVID-19, desde la secretaría de comercio de la provincia se han implementado operativos conjuntamente con los municipios y las comunas para evitar el desabastecimiento y la suba de precios en productos de la canasta básica. A partir de este nuevo esquema, municipios y comunas cobrarán el 25% de lo recaudado por multas a partir de las actas que se labren. En tanto se repartió un listado de 50 productos con valores máximos para comercios de cercanía y otro referido a grandes cadenas en base al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (Sepa) y el Ministerio de la Producción definió que el Ejecutivo santafesino se haga cargo de todo el procedimiento posterior a las inspecciones y denuncias correspondientes hasta aplicar la sanción.

Sin embargo y pese a este programa de control, muchos rafaelinos al ser consultados por el comportamiento de los precios en las últimas semanas, indicaron que hay subas significativas y que no notan que se cumpla con lo anunciado.

“La verdad es que yo vengo a hacer las compras una vez por semana y ya recorrí los diferentes supermercados en lo que va de la cuarentena y se nota mucho la suba de precios en la carne, lácteos, verduras, fiambres; en absolutamente todo. Siempre compro las mismas cosas, llevo la lista y controlo los tickets y el aumento es de alrededor del 15%, manifestó Blanca a la salida de un local de la ciudad. Además dijo que por ejemplo va a un super y allí venden la leche a $ 47 y en otro está a $ 60 la misma leche.

Otra vecina que salía de otro supermercado, señaló que “entre que no puedo trabajar porque soy manicura y pedicura y no estoy entre las actividades esenciales, ya no sé más qué comprar porque los precios suben y ya no me alcanza, por semana se me van por lo menos 1.500 pesos o más. Yo recorro pero por un lado te dicen que tratemos de salir poco y cerca del barrio y entonces uno termina yendo al más cercano y comprando igual aunque esté más caro”.

Acerca de si denunciaron estas subas, muchos consumidores consultados, manifestaron que no lo hacían, porque consideraban que total nunca pasa nada y se pierde tiempo.

Respecto a las medidas de prevención, los consumidores destacaron que observan que se controla que haya distancia en las cajas, se provee de alcohol en gel antes y después de comprar, las cajeras y cajeros usan máscaras y los guardias de seguridad supervisan que no se aglomere gente dentro del local.