Se inicia la cuarentena administrada con "gran recaudo" y sin "relajar" controles Nacionales 20 de abril de 2020 Redacción Por El Gobierno nacional habilitará hoy once nuevas actividades en 22 distritos, al cumplirse el primer mes de aislamiento social obligatorio. En tanto, los bancos permitirán operaciones con divisas desde este lunes, con turnos previos.

FOTO LA OPINION EXPECTATIVA. En Rafaela, muchos rubros del comercio minorista volverán hoy a trabajar.

BUENOS AIRES, 20 (NA).- EL Gobierno nacional inicia hoy la cuarentena administrada con "gran recaudo" y sin "relajar" los controles, por lo que habilitará once nuevas actividades en 22 distritos, al cumplirse el primer mes de aislamiento social obligatorio. "Hay que tener un gran recaudo. Esta apertura gradual era necesaria, pero eso no implica que vamos a relajar la cuarentena", precisaron a NA fuentes oficiales.

En ese marco, indicaron que "la apertura de algunas actividades se realizará por provincia, siguiendo al pie de la letra el protocolo que presentaron" ante el Gobierno nacional.

"Antes de tomar la decisión de habilitar algunas actividades se analizaron todas las variantes. El Presidente (Alberto Fernández) no va a poner en riesgo la vida de los argentinos, ya lo dijo en varias oportunidades", manifestaron las mismas fuentes a Noticias Argentinas. .

En ese marco, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, afirmó que a partir de mañana pondrán "mayor cantidad de colectivos en las calles" para "mantener el distanciamiento social", al tiempo que dio detalles de medidas para reducir la aglomeración en el tren Sarmiento.

"Hay una oferta muy importante en la cantidad de colectivos. A partir de mañana (por hoy) habrá unos 11 mil colectivos para 900 mil personas circulando. En situaciones normales hay 4.5 millones de pasajeros y 15 mil colectivos", explicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

A través de una resolución administrativa de la Jefatura de Gabinete, se dispuso la "cuarentena administrada", que alcanza a Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Formosa, Santa Cruz, Corrientes, Tierra del Fuego, Salta, San Juan, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Chubut, Catamarca, Río Negro, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Chaco, San Luis, Misiones y la ciudad de Buenos Aires.

Dentro de las actividades que, a partir de mañana, quedarán exceptuadas se encuentran: cobranza de servicios e impuestos; la actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas; la venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico,venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes.

Además, se habilita la atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo; los laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo; y las ópticas, con sistema de turno previo.

También incluye a peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras; establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género; producción para la exportación; y procesos industriales específicos.



SE PODRAN DEPOSITAR

O RETIRAR DOLARES

Siempre con turno previo, los bancos habilitarán desde este lunes las operaciones de depósitos y retiro de divisas, en otro paso para ir normalizando la actividad financiera en medio de la pandemia. El Banco Central detalló los nuevos servicios que ofrecerán los bancos y recordó el procedimiento para acceder a la atención al público en entidades financieras durante la cuarentena.

"Los bancos abrirán esta semana en el horario habitual, manteniendo la obligación de pedir turno previo para la atención y sumando la posibilidad de realizar operaciones de depósito y extracción de moneda extranjera", resolvió la autoridad monetaria.

La decisión está en el marco del aplanamiento de la curva de contagios del Sars-Cov-2 (causante de Covid-19) que viene mostrando la Argentina a partir de las medidas de aislamiento social vigentes en todo el país. Pero también es una respuesta a las críticas que circulan en distintas esferas acusando al gobierno de imponer un "corralito de hecho" para frenar la presión sobre la cotización de la divisa norteamericana, que se disparó a $ 100 en el mercado paralelo.

El titular del Banco Central, Miguel Pesce, minimizó el salto del dólar libre y de las formas de divisas negociadas en la Bolsa de Comercio, y lo vinculó con "maniobras especulativas".

El BCRA ratificó que para acceder a la sucursal es necesario sacar un turno por los canales que el banco ponga a disposición (el sitio web y otros canales). "El banco y el cliente podrán coordinar el turno para cualquier día de la semana. El comprobante del turno gestionado previamente sirve como permiso de circulación y se solicitará para ingresar al banco", informó el BCRA.

La autoridad monetaria aclaró que los jubilados y pensionados no necesitan turno, pero deben consultar a la ANSeS su fecha de atención correspondiente antes de acercarse a una sucursal.

Como ocurre desde hace una semana, desde este lunes en las sucursales bancarias se podrán seguir haciendo operaciones como abrir una cuenta, gestionar un préstamo, presentar documentación, acceder a cajas de seguridad y hacer gestiones, tanto de personas como de empresas. A esto se suma la posibilidad de realizar operaciones en dólares, tanto para el depósito como extracción, siempre con un turno asignado.