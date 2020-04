La clave de la renegociación de deuda es bajar intereses Nacionales 20 de abril de 2020 Redacción Por SEGUN EL MINISTRO DE ECONOMIA, MARTIN GUZMAN

GUZMAN. El negociador de la deuda.

BUENOS AIRES, 20 (NA).- El eje de la renegociación de deuda argentina es la rebaja del 62% propuesta para los intereses, aseguró el ministro de Economía, Martín Guzmán. El funcionario remarcó que la columna vertebral de la oferta es la baja de intereses, ya que "la quita de capital es mucho menor".

"En el contexto de una fuerte crisis financiera, Argentina está en una situación de virtual default, entonces estamos trabajando fuerte para que el mercado en deuda de la propia moneda (pesos) se pueda desarrollar y Argentina cuente con esa forma de financiamiento, que es la forma sana", explicó el ministro.

Consideró que "los países que se endeudan en dólares tienen muchas más chances de tener problemas que aquellos que se endeudan en su propia moneda".

Sobre la deuda en dólares bajo ley local, cuyo pago fue diferido hasta 2021, Guzmán dijo que el objetivo es "darle un tratamiento equitativo con respecto al que se le da a la deuda bajo ley extranjera".



NEGOCIACION CON EL FMI

Guzmán dijo que la Argentina "no puede pagarle al FMI en los términos estipulados" en el acuerdo de 2018 y explicó que ahora el objetivo es llevar adelante una negociación para reprogramar los vencimientos y "no tener que realizar ningún pago de capital en los próximos tres años".

"Argentina no puede, no tiene capacidad de pagarle al FMI en los términos estipulados, de modo que nosotros estamos apuntando también a reprogramar esos pagos y no tener que realizar ningún pago de capital al FMI en los próximos tres años, entre 2021 y 2023", dijo Guzmán, en una entrevista con el diario La Voz del Interior publicada este domingo.

Recordó que la Argentina "tomó deuda con el FMI bajo la premisa de que ese acuerdo, el acuerdo stand by, iba a generar un shock de confianza, iba a reducir los costos de financiamiento del país y entonces el país iba a poder tomar prestado en los mercados para pagarle al FMI".

"Está claro que esa no fue la realidad, eso no fue lo que ocurrió, la economía entró en caída libre y eso es lo que nosotros estamos buscando resolver", advirtió.



RESPALDO RADICAL

La UCR valoró ayer de forma positiva la oferta del Gobierno para la reestructuración de la deuda con acreedores privados y evaluó que "están dadas las condiciones necesarias para llegar a un arreglo favorable para la Argentina".

El radicalismo se refirió a la oferta a los bonistas y consideró que "es un hecho favorable la concreción de ese paso" y que "si la negociación que ahora comienza arriba a un resultado exitoso, se facilitará la recuperación del empleo y la producción una vez que se supere esta dura crisis que impone la pandemia".