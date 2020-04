"El distanciamiento social evidencia los resultados favorables en el país” Locales 20 de abril de 2020 Redacción Por Así lo valoró el médico infectólogo Eduardo López, uno de los ocho expertos que asesora al presidente Alberto Fernández respecto a las acciones a seguir para contener la pandemia del COVID-19. El profesional dijo que en estos días se observa un relajamiento por parte de la gente y el resultado de ese comportamiento se va a ver en 6 o 7 días.

El médico infectólogo Eduardo López (MN 37586), uno de los ocho expertos que asesora al Presidente de la nación, afirmó que la clave de la lucha contra el coronavirus en la Argentina está en cómo el Gobierno logre manejar la cuarentena administrada que se pretende para después del 26 de abril, y que ya se comienza de a poco a implementar en algunas provincias.

El experto manifestó que “nosotros estamos con un número de casos diríamos de una curva que va subiendo lentamente, suavemente, es decir desde el punto de vista de la aparición de nuevos casos es bastante aceptable dado que se duplican los casos cada diez días, comparándolo con países en donde se duplicaban los casos cada 72 o 96 horas, caso de Italia, Francia o España. También estamos bastante bien en la cantidad de test positivos, de los que se hacen cuales son los positivos que están alrededor del 10% que es una buena cifra”.

En relación a la actual cuarentena, el infectólogo dijo que “observo que en general en los últimos días hubo un mayor movimiento del que uno quisiera, -no sé cómo será allí en Rafaela- y eso no es bueno porque el impacto no se ve al día siguiente sino dentro de 6 o 7 días con el riesgo de aumentar los casos. Lo primero que le diría a todos los ciudadanos y a la gente de Rafaela, es que trate de quedarse en casa lo más posible y salir sólo para cosas imperiosas y fundamentalmente seguir manteniendo la distancia social de 1 metro y medio o 2. Hay que cumplir con todas estas variables e incorporar el uso del barbijo casero que cubra nariz y boca”, sostuvo.



El reconocido profesional habló de las polémicas generadas en la Argentina por el número de test que se realizan y al respecto precisó que “sobre todo en el paciente asintomático es muy controvertido el tema porque si la persona no presenta síntomas a quién salimos a testear yo pregunto, al panadero de enfrente , al doctor López, a quién? Eso es complejo porque uno puede salir a malgastar los recursos. Lo que uno puede intentar es testear al que tiene muy pocos síntomas pero ahí también nos encontramos con que hay mucha gente que se queda en su casa cuando tiene poca fiebre y un poco de tos, sobre todo los jóvenes, y después de dos o tres días cuando se les pasa salen porque se sienten bien, pero resulta que tienen coronavirus y pueden contagiar sobre todo al adulto mayor que tiene probabilidad de complicaciones”.

López explicó que el 80% de los infectados de coronavirus lo atraviesan de manera benigna, es decir tienen fiebre, un poco de tos y puede presentar dolor de garganta; un 20 % requiere ser internado y de ese porcentaje un 5% va a ir a terapia intensiva.

“Aquí lo fundamental que hay que comprender son dos aspectos: por un lado lo importante que es quedarse en casa, y por el otro saber que ante el mínimo síntoma hay que consultar, porque la enfermedad benigna y asintomática contagia de la misma manera que el individuo que está internado y por eso allí está la responsabilidad de cada uno”, advirtió el doctor López.



El especialista que asesora al Presidente alertó que la clave de la lucha contra la enfermedad es el buen manejo de la cuarentena y explicó que “hay tres medidas de criterio individual que hay que adoptar, la más importante sigue siendo el distanciamiento social, si uno va al banco hay que mantener el metro y medio de distancia y no hablar ni con el que está adelante ni con el que está atrás ni al costado. La segunda es la posibilidad de usar el barbijo casero ya sea con una bufanda, pashmina o esos que se fabrican en casa pero que cubra boca y nariz, por eso está mal dicho el término tapaboca porque no sirve. Y el tercero es el frecuente lavado de manos porque solemos tocar muchas cosas y de manera instintiva tocarnos los ojos, la boca o la nariz”.