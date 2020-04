La UCR propone evaluar "nuevas acciones a seguir" Locales 20 de abril de 2020 Redacción Por EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

Durante el último miércoles, autoridades partidarias, legisladores nacionales y provinciales junto a referentes territoriales de la Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Fe, compartieron una videoconferencia -en el marco de la Pandemia de Coronavirus (Covid-19-, coincidiendo en “reafirmar líneas de trabajo en común y avanzar en distintas acciones tendientes al mejor cuidado de la salud de la población, evaluando la posible flexibilización de algunas actividades y que el auxilio desde el Estado se haga extensivo a todos los sectores perjudicados en materia económica -entre ellos- a las Pymes, oficios y profesiones liberales”.

Participaron de la reunión virtual -que tuvo como epicentro la legislatura de la Provincia-, los siguientes: El presidente de la UCR Pcial, Carlos Fascendini; el presidente del Bloque de senadores de la UCR, Felipe Michlig; sus pares, Orfilio Marcon y Germán Giacomino; los diputados nacionales Albor Cantard, Ximena García, Juan Martín; el presidente del Bloque de Diputados Provinciales de la UCR, Maximiliano Pullaro, y sus pares Jimena Senn, Fabián Palo Oliver, Marcelo González, Marlen Espíndola, Julián Galdeano, Juan Cruz Cándido, Silvana Di Stefano, Fabián Bastia y Sergio Basile. Además los integrantes de la Mesa de Acción Política de la UCR José Corral, Mario Barletta, Federico Pezz, María Paula Salari, Juan J. Sarasola, Laura Otrera, Victoria Tejeda, Santiago Mascheroni y los asesores Pablo Olivares, Javier Fernández y Agustín Lemos.



SOLICITAR AUDIENCIA

CON EL GOBERNADOR

Entre los principales puntos abordados, las autoridades avalaron “solicitar una audiencia con el gobernador Omar Perotti, a fines de tratar distintos temas que preocupan a autoridades municipales, comunales y ciudadanía en general”.

“Las circunstancias extraordinarias que estamos atravesando exigen tener respuestas concretas y certezas a la hora de atender las demandas de los vecinos y vecinas de nuestra Provincia; es por ello que desde las presidencias del Comité de la Unión Cívica Radical Provincial, de nuestros bloques legislativos y del Foro de Intendentes Radicales consideramos necesario este encuentro para poder avanzar y seguir abordando la emergencia sanitaria con la previsibilidad necesaria para optimizar los recursos disponibles”, coincidieron los participante durante la videoconferencia, en relación a la solicitud de audiencia con el Gobernador.



ATENUAR EL IMPACTO

ECONOMICO DE LA CUARENTENA

Las autoridades indicaron que "a partir de lo que se observa en todos los Gobiernos Locales, con una fuerte disminución de las recaudaciones, se hace imperioso mejorar la coordinación entre las autoridades provinciales, los comités de emergencia y las autoridades locales”. “Asimismo, agilizar el cumplimiento de la ley de obras menores, posibilidad y forma de distribución de ATN, actividades económicas susceptibles de habilitación, como así también medidas que pueden aliviar el funcionamiento de nuestras empresas, especialmente las PYMES, teniendo en cuenta que nuestro partido elaboró propuestas en este sentido”.



"40 MEDIDAS URGENTES"

Los representantes radicales reafirmaron que “en el marco del nuevo escenario de profundización de la emergencia sanitaria, crisis económica y herramientas financieras con las que cuenta el Gobierno Provincial, propusimos un conjunto de más de 40 medidas de tipo tributarias, previsionales, de financiamiento y aportes no reintegrables, dirigidas a Pymes y ocupaciones independientes (oficios de todos los rubros, profesiones liberales, ocupaciones por cuenta propia, servicios personales sin relación de dependencia, etc). Tales medidas fueron elaboradas recientemente y creemos que pueden ser da gran valor gubernamental, por lo que sugerimos que se puedan considerar desde la Casa Gris, para lo que cuentan con nuestra mejor voluntad propositiva” explicaron.



ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO

En otro de los pasajes del encuentro, se planteo “la necesidad de comenzar a pensar de forma conjunta políticas públicas que apunten a la contención y recuperación de los distintos sectores económicos a partir de un abordaje interdisciplinario de la pandemia”. En tal sentido se planteo “solicitar el funcionamiento de un ámbito político en el plano provincial, en donde estén representados –además de las organizaciones sanitaria y económicas- todos los partidos con representación parlamentaria”. “No debemos caer en la falsa disyuntiva y/o contradicción de tener que elegir entre Salud o Economía, deben ser objetivos para afrontar en forma conjunta y complementaria y no disociadas entre sí, una cosa no excluye la otra”, destacaron los participantes.