El impacto en las diferentes empresas

Los resultados que arrojó una encuesta realizada por el Centro de Estudios de la UIA, a más de 600 empresas, para conocer el efecto del Covid-19 en su actividad, se evidenció una delicada situación en la mayoría del entramado productivo, en una caída abrupta en la demanda y la producción con impacto negativo sobre las obligaciones financieras y salariales de la industria.

Estos datos obtenidos han sido compartidos con las autoridades nacionales con el objetivo de poder mejorar la implementación de medidas vigentes y el diseño de iniciativas que atiendan las problemáticas descriptas.

Hoy por hoy hay un 72% de las empresas con caída de las ventas mayor al 60% y dentro de este grupo, el 65% son empresas de actividades NO exceptuadas. El restante 35% responde a actividades exceptuadas, por lo que incluso en los sectores esenciales la producción y las ventas están condicionadas.

En tanto el 87% de las empresas tiene serias dificultades para pagar sueldos; el 64% manifiesta que no podrá pagar sueldos y otro 23% que solo podrá pagar aproximadamente la mitad. El 28% restante registró menor caída de las ventas, de hasta el 60% y predominan empresas de actividades exceptuadas (63%).

Por otra parte dada la caída de las ventas, el 40% de las empresas tendrá dificultades para pagar sueldos, el 25% no sabe si podrá pagarlos y otro 15% solo podrá pagar a medias. Ambos grupos de empresas presentan serias dificultades financieras. En todos los casos, las empresas tienen 75% de cheques rechazados en abril, y en el caso de las empresas más afectadas (caída de ventas mayor al 60%) casi un 40% de empresas tiene más del 30% de rechazos.

Al cierre de la encuesta, la mayoría de las empresas no pudo acceder a los programas de crédito. Hay 80% de empresas con dificultades para el pago de sueldos que no pudo acceder a crédito bancario.

