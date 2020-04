Otoños y primaveras Deportes 20 de abril de 2020 Por Marcelo Borio Leer mas ...

Paradójico o anecdótico. Las flores se marchitan en otoño y florecen en primavera. Nos encontramos en la estación donde caen las hojas, cuando la marchitez toma su composición en el cuadro de escenas. Ojalá, pueda marchitar al covid-19. ¿Pero, el mundo en toda su dimensión deberá esperar hasta la primavera para nacer de nuevo? ¿La cuarentena encontrara su final en primavera? Para los gimnasios, esto comenzó “hace mucho tiempo”, perdón…, allá por el día 16 de marzo. Aunque parezca una eternidad, solo ha pasado mas de un mes. Estos sucesos diarios atrasaron los propios emprendimientos de los comerciantes. Aplazaron al trabajo, para que la comunidad inicie una vida distinta a raíz de la pandemia, tomada a tiempo y convirtiéndonos en seres de nuevas practicas cotidianas, nuevos rituales, por así llamarlos. Estos se convirtieron en discordia. Al principio, todos corrían a lavarse las manos, a higienizar los pisos, a informarse y poner nuevas actividades hogareñas. Las familias comenzaban a conocerse como si fueran extraños, a tolerarse, a desafiarse en quien domina mejor sus sentidos de supervivencia. Y como todo superviviente, el que vive solo también empezó a conocer a su otro yo, el del interior, el que lo llama, o dialoga junto a él, ¡es más! No lo deja ir al baño sin su compañía. Todos aprendieron algo. Todos continúan aprendiendo. Y, en esta escuela llamada: “corona al virus” mas de un alumno, a la rectora, a la directora, a las maestras de esta institución la quieran echar. ¡Si, si! Descoronar, irse a otro establecimiento donde lo atiendan mejor, los eduquen con libertad y bondad. Se hartaron de entrar al recinto y escuchar el himno “corona al virus”, se cansaron de lavarse las manos cantando dos veces la canción del virus. Esta discordia de los rituales la contemplo muy atentamente el “Gran Virus Hermano” con su ojo que todo lo ve, y…, ¡como en una fábrica con nombre y todo!: “industrias Orwell & CIA” todos sus obreros deben cumplir las reglas al pie de la letra. Lavarse las manos, limpiar todo lo material, tomar distancia entre los operarios, no cruzar ni pasarse de la raya amarilla, la negra te lleva directo al hospital, la roja a limpiar tu cerebro, ¡no no! Cuerpo, de malos virus, cumplir con un aislamiento, al toque de queda, todos dentro de sus viviendas. Está prohibido cualquier relación sentimental, amorosa, de percibir algún acto ofensivo de mal tino, directo a la hoguera. No se puede besar, no se permite tomar mates, no se puede respirar sin tapa caras, no se puede mirar a los ojos porque en dos segundos el virus malo covid-19 entra a tus retinas, hace de tu mácula una pelota de futbol y le pega tal patadón que perfora tus pulmones convirtiendo su ultimo gol.

Añoro la primavera. Hoy es un día primaveral. En semejanza, la realidad es que…: hoy es un día otoñal. Puede el otoño marchitar al virus y florecer el mundo con nuevos hábitos y todas sus flores recorriendo las plazas, caminando sus calles, conociendo lugares nuevos, ¡y flores! Ver floreros repletos de flores tomando de su agua, nutriéndose. Y si la flor quiere ser frondosa…, los gimnasios antivirus abren sus puertas para que las flores hagan de su belleza lo que deseen: se fortalezcan, bailen, canten, se diviertan, y crezcan. Juntas y unidas. (Sonido ruidoso de una alarma tipo despertador).

Ya me desperté. No escribo mas este sueño.