A los clubes de barrio no le cortarán los servicios

Deportes 20 de abril de 2020

FOTO WEB TRANQUILIDAD./ Cuando vuelvan las actividades podrán seguir brindando su gran aporte.

En el marco de la pandemia del coronavirus, el Gobierno Nacional decidió que los clubes de barrio y sociedades de fomento no dispondrán del corte de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Mediante la Resolución 173/2020, se aplicará este importante apoyo a la economía de las asociaciones civiles de todas las regiones del país, en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el COVID-19. Para acceder a la medida, deberán comunicarse por correo electrónico o al WhatsApp del Ente Regulador correspondiente o del ENACOM.

«Los clubes de barrio y las sociedades de fomento están cumpliendo un rol fundamental durante esta crisis y desde el Gobierno Nacional no los vamos a dejar solos», expresó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, sobre la iniciativa.

Este beneficio se suma a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, que incluyó a los clubes y federaciones deportivas en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Contempla la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino, la Asignación Compensatoria al Salario para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados y el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), entre otros.

No obstante, el mencionado beneficio dispuesto días pasados no puede ser aprovechado por la mayoría de los clubes chicos, en especial del interior del país, ya que en muchos casos los empleados no están en relación de dependencia.