El Súper TC2000 con la idea de "correr todas las fechas" Deportes 20 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO SUPER TC2000 HABLANDO SOBRE SUPUESTOS./ Hasta que no se termine con la pandemia, continuarán las especulaciones. No pasa sólo en automovilismo.

El gerente general del Súper TC2000, Francisco Aldinio, conversó con el equipo Campeones, por Radio Continental, sobre el presente panorama por la pandemia de coronavirus y las proyecciones que se barajan para cuando se pueda comenzar la actividad. la intención es realizar el calendario completo de 12 fechas, como estaba estipulado.

"La realidad es que esto se vive día a día, no hay muchas certezas, pero lo que más queremos es que arranque cuanto antes. Uno se puede imaginar un comienzo, no se sabe cuándo. Hay rumores que el fútbol comenzará en junio, julio, sin público y con concesiones, y creo que el automovilismo va por el mismo camino", contó Aldinio. Y prosiguió: "La idea es hacer todas las fechas, estamos reprogramándolas, y vamos a tener un año atípico, con carreras atípicas. Puede ser un campeonato más compacto, o más largo. Vamos a tener que restablecer el calendario y ponernos de acuerdo entre todas las categorías. Vamos a tener que tener un comienzo solidario entre todos".

Cuando se lo consultó sobre la posibilidad de compartir escenario con el TC2000 o el Top Race, el dirigente indicó: "Todo es posible. En la mesa de discusión están todas las alternativas, porque atrás de las categorías, hay economías familiares; directas o indirectas. Si tenemos que hacer fechas en conjunto con otras categorías, para preservar los trabajos, se harán".

Por último, Aldinio manifestó que, una vez que se pueda pensar en volver a las pistas, la divisional se regirá por las normativas. "Nos vamos a alinear con las medidas de los gobiernos provinciales y nacionales. Me inclino en hacer carreras en una zona donde nos convenga a todos, y Córdoba es una posibilidad. Y cuando se arranque, va a haber protocolos de seguridad sanitaria para quienes asistan a la carrera".



CHEVROLET, HASTA DESPUES DE JULIO

"Hay lineamientos del área de marketing, y el automovilismo es parte. Hemos tomado medidas momentáneas y, entre ellas, hemos suspendido la gran mayoría de las actividades de marketing hasta el 1 de julio. Si el Súper TC2000 hace alguna competencia en ese período, el equipo Chevrolet no va a participar. Eso ya se lo comunicamos al equipo Pro Racing y a los pilotos, y veremos cómo sigue todo", señaló Jorge Maiquez, director deportivo del equipo Chevrolet.