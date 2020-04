La agenda política en tiempos de pandemia Locales 20 de abril de 2020 Por Darío H. Schueri Leer mas ...

La sociedad debería entender que la denostada -no pocas veces con válidos motivos- “clase política”, es la que cada dos y cuatro años elegimos para que nos administren “la cosa pública” y sostenga la democracia desde los dos poderes políticos del Estado Republicano: el ejecutivo y el legislativo; este último el más atacado, pero de esencial función del control republicano para obturar aspirantes de dictadores. Como suele ilustrar el psicólogo y periodista Diego Sehinkman, la “decretonía” es muy adictiva, y solo se cura con control parlamentario en democracia.



GOBIERNO 2.0

Desde que comenzó, hace exactamente 30 días la medieval cuarentena, los legisladores santafesinos “descubrieron” la fantástica utilidad de las tele o video conferencias (está en discusión la validez de sesionar en la legislatura por 2.0) y no paran de “reunirse” de manera virtual, y de generar decenas de iniciativas, en su mayoría relacionadas con la pandemia. “El Covid nos invita a la transformación digital de un cachetazo”, afirma el especialista en redes sociales Andrés Pruvost.

Por ejemplo, de tal manera se acordará este jueves la Sesión Preparatoria en Diputados para dar comienzo al período ordinario de sesiones, donde todo indica que nada cambiará en las composiciones del Cuerpo- Miguel Lifschitz continuará al frente de la Cámara - ni de las Comisiones.

La semana pasada, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados que preside el radical Fabián Bastía decidió citar – de manera virtual – al Ministro de Economía Walter Agosto, mientras que a pedido del propio legislador buscarán darle forma de Ley al Consejo Económico y Social. El titular del bloque de diputados radicales Maximiliano Pullaro, presentará un proyecto de ley de asistencia a industrias, comercios, profesionales, cuentapropistas, cooperativas y una importante ayuda a municipios y comunas. Iniciativa que contará seguramente con el decidido aval de los senadores partidarios presididos por Felipe Michlig, toda vez que ese bloque había trabajado en una iniciativa similar, tomando como base lo elaborado por el propio Partido en sus “40 medidas” para paliar la crisis económica. Los senadores Lisandro Enrico, Rodrigo Borla, Germán Giaccomino, Marcón entre otros lo respaldan.

El socialismo le dio forma a un proyecto similar, aunque hizo hincapié en que los ATN por $5100 millones que entrega Nación a la Provincia, proponiendo que su distribución a municipios y comunas sigan los criterios establecidos según régimen provincial de coparticipación (13,4372%). Desde el gobierno respondieron que ya crearon un fondo de mil millones de pesos para atender la pandemia.



TRABAJAR CON BARBIJOS

El Gobernador Perotti junto a sus Ministros de la Producción Daniel Costamagna y de Trabajo Roberto Sukermann, le están dando forma a contra reloj a la apertura de nuevas actividades y rubros productivos y comerciales, ante los desesperantes pedidos de las entidades.

Omar Perotti tiene ante sí una dura y paradójica parada: abrir la economía para evitar el colapso social (y poder cobrar los impuestos), sin poner en zozobra el doloroso sacrificio de estas primeras cuatro semanas de aislamiento. Para ello deberá apelar a la estricta conciencia social de auto regulación, acompañada por formas dialécticas menos imperativas y más amables para dirigirse a la población por parte de los gobernantes.

Los ánimos se van exasperando con el correr de la cuarentena; no hay que reprender, sino inculcar pedagógicamente; y para ellos las patéticas imágenes de ataúdes apilados y cifras de muertos en el extranjero con las cuales nos bombardean desde la televisión, es de perturbador apoyo.

Según el médico neurólogo Hugo Valderrama durante el encierro “puede llegar a notarse un aumento de la frecuencia de ansiedad, irritabilidad, insomnio, pesadillas y cambios de conducta como intolerancia y agresividad frente a la incertidumbre y el aislamiento”.

Por su parte el psiquiatra José Domínguez advierte que la cuarentena puede potenciar los “trastornos de ansiedad, trastorno de pánico y depresión; pacientes que ya tenían el diagnóstico, estaban compensados, y ahora tras la cuarentena, sufren una recaída con exacerbación de los síntomas”. Domínguez señala que “los Psiquiatras y Psicólogos estamos trabajando con videollamadas y telefónicamente (con los pacientes que están compensados) pero en casos de urgencia, le extendemos un permiso para que puedan circular”.



LA BCSF Y UNA DURA RADIOGRAFIA

DE LA REALIDAD LABORAL

La Bolsa de Comercio de Santa Fe analizó los mercados laborales de los aglomerados Santa Fe y Rosario, para conocer la estructura de la ocupación poblacional entre la población activa y la que se considera inactiva, llegando a la conclusión que la población de mayor riesgo frente al virus COVID-19, es decir aquellas personas mayores a 60 años, superan los 310 mil entre ambos aglomerados.

Dentro de los grupos más vulnerables frente a esta situación existen alrededor de 83.000 personas que están desempleadas, y que en la situación actual ven reducidas sus posibilidades de conseguir un trabajo.

Dentro de los ocupados, en general los más vulnerables son los asalariados no registrados, que suman más de 175.000, y los cuentapropistas con menor formación, que son 87.000 personas aproximadamente. Entre los dos grupos representan el 34% de la población ocupada de ambos aglomerados.

En lo que respecta a las ramas de actividad, se ven muy perjudicadas aquellas donde la presencia física de las personas es requerida, como lo son la industria y la construcción, las que representan aproximadamente el 21% de la población ocupada. Otra actividad de relevancia es el comercio, el cual representa otro 20% de la ocupación.

¿Cómo será “el día después de mañana?, se preguntan políticos y economistas, mientras la población se hace una pregunta más angustiante: ¿cuándo será “el día después de mañana”.