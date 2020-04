La agonía del turf con hipódromos cerrados Deportes 20 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB POSTAL./ Uno de los hipódromos sin actividad.

Sin carreras a la vista, el turf argentino sufre, como cualquier otro sector de la sociedad, un parate que aumenta día tras día el nivel de incertidumbre económica en todos sus actores y la angustia de un público que hace de las apuestas un estilo de vida.

La situación actual, de absoluta parálisis, no tiene registro desde los años 70 cuando la organización del turf nacional lanzó un programa de carreras diarias a partir del sistema lumínico instalado en los principales hipódromos.

De esa manera, la actividad se transformó en una industria para algunos -propietarios de studs, cuidadores y jockeys- sin perder el carácter "religioso" para los apostadores empedernidos, que llegan a invertir entre cuatro y cinco horas diarias de entretenimiento en Palermo, San Isidro o La Plata.

La pandemia de coronavirus planteó una compleja realidad para el turf argentino, que de celebrar jornadas diarias en distintos recintos hípicos pasó a más de 40 días sin carreras.

"Esto nos revienta por el lado económico", lamentó el entrenador Pablo Vlazevich, uno de los consultados por Télam.

"Los cuidadores cada vez tenemos menos caballos y en la provincia de Buenos Aires hay muchísimos con graves problemas financieros. Esta crisis va a ser muy grande", proyectó.

"Nunca vi nada igual", afirmó el uruguayo Pablo Falero, prestigioso jinete que se retiró a fines de 2019 para iniciar su nuevo ciclo como entrenador. "Esta pandemia agrava mucho más la crisis financiera que arrasraba el turf desde algunos años atrás", consideró.

Pero Falero, advierte también que el receso tendrá complicaciones para los jockeys, que "deberán cuidarse mucho en las comidas porque cuando retorne la actividad pueden llegar a tener problemas serios con el peso".

"No se puede hacer footing, por lo tanto tienen que alimentarse de manera liviana", aconsejó.

Paralelamente, el jockey brasileño Altair Domingo le admitió a Télam su ansiedad por regresar a los hipódromos: "Me muero por volver a correr, debe ser lo mismo para los jugadores de fútbol, supongo. Espero que en mayo ya estemos con las carreras. Uno se aburre porque en la cuarentena no hay permiso para salir".

Por su lado, Roberto Rossi, habitué de Palermo hace 40 años, cuenta con nostalgia: "He pasado una gran parte de mi vida en el hipódromo. Ahora veo televisión. No es lo mismo. Uno se cansa y se la pasa pensando en las tardes con sol en Palermo". "¿Si estoy ahorrando? Claro, uno ahorra a la fuerza porque ha dejado de jugar pero el turf es mi vida y sin él uno se aburre de casi todo. Espero que en mayo se pueda volver a las carreras", anhela.