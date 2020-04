Corvalán: "no hay que subestimarla" Deportes 20 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA) - El basquetbolista Facundo Corvalán, quien juega en el Real Canoe de España y fue uno de los primeros deportistas argentinos en contraer el coronavirus, pidió ayer "no subestimar más" a la pandemia, mientras que aseguró que "ahora lo principal es la salud y pelear todos por lo mismo". "Ya estoy recuperado, estoy en mi casa de Junín con mi familia", manifestó Corvalán en diálogo con Radio FM 94.7.

El jugador de básquetbol estuvo 18 días internado en el hospital Abraham Piñeyro de Junín, su ciudad natal, hasta que el pasado 2 de abril fue dado de alta. "En el avión volviendo de España comencé a sentir los síntomas", señaló, y continuó: "Yo le saqué el lado positivo a este virus. Estuve varios días en el hospital y pude pensar varias cosas, me sentí muy acompañado en todo momento y lograron que mi estadía haya sido mejor".

Corvalán, de 21 años, surgió en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) en Ciclista Juninense (2014-2015) mientras que jugó cuatro temporadas con Bahía Basket (entre 2015 y 2019), tras lo cual pasó al Real Canoe de España. El joven dejó el país europeo hace más de cuatro semanas, arribó al país con síntomas y, de inmediato, fue trasladado al centro de salud, donde le realizaron los estudios correspondientes y confirmaron el positivo de coronavirus. "Al virus no hay que subestimarlo más. Tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Traté de cuidarme y no sé dónde me lo encontré", dijo.

En esa línea, concluyó: "La competencia pasó a segundo plano, no es momento de pensar en eso. Ahora lo principal es la salud y pelear todos por lo mismo".