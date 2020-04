Suman 134 las víctimas fatales y 2.941 los infectados por el coronavirus en Argentina Nacionales 20 de abril de 2020 Redacción Por Dos hombres fallecieron y 102 personas resultaron este domingo casos positivos del nuevo coronavirus en el país, informó el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte vespertino.

FOTO TELAM CUARENTENA. Destacan que por el aislamiento, el aumento de casos es lineal y no exponencial.

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El Ministerio de Salud confirmó ayer 102 nuevos casos de COVID-19, con lo cual los registros de infectados en todo el país suman 2.941, en tanto que se registraron dos nuevas muertes. Del total de esos casos, 858 (29,2%) son importados, 1.235 (42%) son contactos estrechos de casos confirmados, 538 (18,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Los nuevos fallecidos son dos hombres, uno de 93 años, residente en la Provincia de Buenos Aires; y otro de 74 años, residente en la provincia de Córdoba, lo que suma al momento la cantidad de personas fallecidas a 134.

De acuerdo a los nuevos datos aportados por las autoridades sanitarias, Buenos Aires tiene ahora 48 nuevos casos, sumando un total de 873; Ciudad de Buenos Aires 15 nuevos y llega a 706; Chaco sumó 5 y llega a 253; Córdoba reportó 11 casos nuevos y alcanza 260; Chubut un nuevo caso y es el segundo en la provincia; La Rioja tuvo 4 y suma 39; Río Negro 8 y alcanza 127; Mendoza 3 y llega a 72; Neuquén 3 y alcanza 99; Santa Fe 1 y suma 222 y Tierra del Fuego reportó 3 nuevos casos para llegar a 122.

En Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santiago del Estero, no se reportaron nuevos casos.



UN 25% DE AFECTADOS

YA FUE DADO DE ALTA

Un total de 709 enfermos con coronavirus en la Argentina ya fue dado de alta, lo que hace un 25 por cientos de casos. En tanto, el sábado fueron realizadas 1.770 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 32.712 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 720,9 muestras por millón de habitantes.

El número de casos descartados hasta el sábado era de 25.259 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico), mientras que las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, recalcó -durante el reporte matutino- que "el momento de redoblar los esfuerzos es ahora" para que se pueda "achatar la curva" de contagios por coronavirus.

Por su parte, infectólogos que trabajan junto al Gobierno para enfrentar la pandemia destacaron que como resultado del aislamiento obligatorio el crecimiento de los casos de coronavirus es "lineal y no exponencial", y consideraron que con el amesetamiento de la curva de contagios, esperan el pico de la enfermedad para junio, ya que "son virus de invierno".



LA OMS PIDIÓ QUE LA GENTE

DEJE DE TOMAR ALCOHOL

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió en las últimas horas que las personas eviten el consumo de bebidas alcohólicas durante la cuarentena por el avance del coronavirus, ya que hacerlo "compromete el sistema inmunológico y aumenta el riesgo de resultados adversos" en relación a esta enfermedad.

La OMS elaboró un informe sobre los peligros que pueden generan el consumo de alcohol, luego de que se difundiera que el consumo de esas bebidas se triplicó en los países que están en aislamiento por el Covid-19.

De acuerdo a los que señalaron los especialistas, ingerir este tipo de bebidas pone en mayor riesgo a la persona de contraer el coronavirus, además que "puede exacerbar la vulnerabilidad de la salud, los comportamientos de riesgo, los problemas de salud mental y la violencia".

"El consumo excesivo de alcohol puede comprometer el sistema inmunitario y debilitar su capacidad de defensa contra los virus, por lo que si las personas se infectan con el coronavirus, el consumo de alcohol puede empeorar el riesgo para su salud", indicaron.

Por ese motivo, la OMS sugirió que "las personas deben minimizar su consumo de alcohol en cualquier momento, y particularmente durante la pandemia de coronavirus".

Asimismo, derribó el "mito peligroso" que afirmaba que el consumo de bebidas alcohólicas protegía a la gente de contraer el coronavirus o incluso una alta concentración de alcohol etílico en el cuerpo podía llegar a matarlo.

"El miedo y la información errónea han generado un mito peligroso de que el consumo de alcohol de alta concentración puede matar el coronavirus. No es así. El consumo de cualquier alcohol plantea riesgos para la salud, pero el consumo de alcohol etílico (etanol) de alta concentración, especialmente si ha sido adulterado con metanol, puede tener graves consecuencias para la salud, incluida la muerte", advirtió.

En Argentina, algunas localidades optaron por prohibir la venta de alcohol, mientras que en La Rioja se impide la venta y el transporte de bebidas alcohólicas desde las 20:00 durante los fines de semana.

Por su parte, la Sedronar recomendó establecer horarios para el consumo de alcohol, pero evitarlo mientras se realiza trabajo remoto, tareas domésticas o de cuidado y comer o tomar abundante agua antes, además de llamar al 141 en caso de necesitar intervención profesional.