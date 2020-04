Trotta: "Tienen que pasar unas semanas todavía para analizar la vuelta a clases" Nacionales 20 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El ministro de Educación, Nicolás Trotta, sostuvo ayer que todavía "tienen que pasar unas semanas más" para estar en condiciones de determinar una fecha aproximada de "vuelta a clases" dado que todavía es incierta la evolución que tendrá la pandemia de Covid 19 en el país.

"Uno tiende a ver que tienen que pasar unas semanas todavía para poder analizar la vuelta a clases. No es una decisión del ministerio sino una decisión epidemiológica, de los especialistas, es una decisión sanitaria", recalcó.

En diálogo con radio Rivadavia, el funcionario explicó que la vuelta a las aulas se concretará "cuando no haya riesgos para los niños, que no los afecta personalmente pero sí se transforman en divulgadores de contagios".

"La prioridad es la salud. A las familias y docentes les queremos llevar la tranquilidad de que vamos a volver a las aulas cuando no haya ningún riesgo para la salud", insistió.

Sobre el calendario escolar, el ministro dio a entender que la idea es que no se suspendan las vacaciones de invierno, porque "la sociedad va a necesitar un respiro" una vez que haya transcurrido la pandemia de coronavirus, y además para no afectar el turismo interno que es fundamental para la recuperación de la economía.

A propósito de la salida de la vuelta a las clases, reveló que el foco central estará puesto en aquellos alumnos que "terminan el primario y el secundario.

"Probablemente a los que terminen el secundario tengamos que fortalecer algún módulo específico el primer trimestre del año que viene para poder lograr un cierre de su ciclo escolar obligatorio", anticipó.

"Y con los demás trabajar en el ciclo lectivo siguiente para asegurar las distintas instancias de aprendizaje", agregó sobre la necesidad de "intensificar los procesos de aprendizaje para garantizar todos los saberes" y así recuperar el tiempo perdido por la cuarentena.