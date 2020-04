Píldoras Políticas

PIDE CANCHA COMO COMMUNITY MANAGER PRESIDENCIAL

El club de fútbol Sacachispas, que se hizo famoso por tuits irónicos y bizarros que incursionan en el mundo de la política, volvió a dar la nota, esta vez con una propuesta especial para el presidente Alberto Fernández.

Con su habitual cuota de humor, la institución deportiva de Villa Soldati le ofreció hacerse cargo de sus cuentas de redes sociales, luego del retuit fallido que reproducía un agravio al periodista Jonatan Viale, y por el cual luego el jefe de Estado tuvo que salir a retractarse y pedir disculpas públicamente.

"Querido @alferdez avisanos si necesitas un buen Community Manager, que te damos una mano, así no le pifias más con los RT", le propuso Sacachispas como solución en un tuit que tuvo más de 8.500 "me gusta" y cientos de retuits.

No era la primera vez que los caminos de Sacachispas y Alberto Fernández se cruzaban en las redes sociales: en noviembre del año pasado el presidente arengó al equipo de Primera B luego de que el club le pidiera unas palabras de aliento para salir de la difícil situación deportiva en que se encontraba.

"Hola @alferdez ayer nos acostamos temprano y no te vimos en línea, pero no sé si sabes que venimos mal, estamos últimos, no le ganamos a nadie. Esperamos tu saludo a ver si el sábado rascamos un empate de local", había escrito el equipo lila.

"Sacachispas es un grande!!! Sinónimo de fútbol. Ya empezarán a recuperarse. A no abandonarlo. Mucha fuerza y abrazos!", contestó en ese momento Fernández.



LA VIEJA HISTORIA QUE UNE A XI JINPING CON EL PJ

Detrás de los vuelos humanitarios de Aerolíneas Argentinas que gestionó Cristina Kirchner para traer cargamento con respiradores e insumos médicos esenciales aportados por el Estado chino hay una vieja historia que une al presidente del gigante país asiático, Xi Jinping, con el Partido Justicialista.

Dicen que en la conversación telefónica que mantuvo con la vicepresidenta para gestionar la ayuda china, el máximo mandatario de ese país le contó que cuando era un muchacho pobre y campesino perteneciente a las brigadas de Mao Tse Tung le tocó refugiarse en una cueva de la China Central junto a su familia.

Y le habría contado que la primera comida decente que consiguió en esos años fueron unas latas de alimentos que había enviado el Partido Justicialista argentino a modo de donación para solidarizarse con la resistencia del pueblo chino.

Evidentemente, Xi Jinping jamás olvidó ese gesto y retribuyó con muchos años después con ayuda humanitaria.

En cada una de las cajas del cargamento, el presidente chino ordenó poner una frase de Martín Fierro, "que los hermanos sean unidos, esa es la ley primera", acompañada de una leyenda en mandarín: "En agradecimiento al pueblo que alimentó a un muchacho pobre y campesino que hoy les quiere retribuir".



LA COLECCIÓN DE SOMBREROS ORIGINALES DEL DIPUTADO RAMÓN

El diputado José Luis Ramón se hizo conocido en el ambiente político y mediático por sus súbitos giros de 180 grados en su postura del aborto, en 2018, y por sus posiciones políticas ambiguas en general.

Pero también por su look informal, extravagante y pintoresco, combinado con un estilo campechano, un perfil que el legislador mendocino utiliza para ganar visibilidad pública.

Al participar por videollamada en la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, en diálogo con el ministro del área, Luis Basterra, Ramón sorprendió al mostrarse con una boina verde.

Dicen que en su casa de Mendoza atesora una buena cantidad de sombreros originales y poco comunes en Argentina, que utiliza con frecuencia.