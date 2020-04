En la teoría todo, en la práctica nada Locales 20 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Del dicho al hecho hay mucho trecho, indica el dicho popular y la realidad así lo evidencia… En esta como en tantas crisis o emergencias, los anuncios están casi inmediatamente, pero la ejecución efectiva de las medidas, se ven afectadas por la burocracia imperante. Esto ocurre en estos momentos con tantas pymes que están en terapia intensiva y al aguardo de oxígeno que no llega.

Beatriz Bartomioli, titular de una agencia de turismo de la ciudad y miembro de la Cámara de Agentes de Viajes y Turismo de Rafaela y la Región, señaló que “nosotros tenemos esas promesas de ayudas, de pagar el mínimo de sueldos de los empleados, de créditos a tasa baja y no a tasa 0 como lo que pedimos ya que la situación es horrible, pero si bien en las medidas estamos en la teoría incluidos, en la práctica no hay absolutamente nada”.

“Los bancos no están llamando, ni están otorgando esos créditos ni respondiendo y por otro lado AFIP no comunica ninguna resolución, es un silencio total y estamos al aguardo de que todas las medidas que se anunciaron se concreten”, sostuvo Bartomioli. Y agregó: “todas las Pymes están mal y evidentemente las nuestras son las peores porque venimos de un año con dólar muy alto, y que cuando la gente se estaba acostumbrando apareció ese impuesto distorsivo que se denominó PAÍS, que limitó todo y después de ese impuesto del 30% aparece esta pandemia del coronavirus”.

Bartomioli manifestó que “las agencias no han podido vender más paquetes al exterior porque el mundo se fue cerrando, -antes que Argentina-, después no se pudo vender más dentro del país y los feriados largos no se pueden aprovechar y ni siquiera sabemos qué va a pasar para las vacaciones de julio. Necesitamos colaboración para poder pagar los sueldos de los empleados, eso es lo más grave, porque no se está trabajando, están en su casa; ese es el gran problema”.