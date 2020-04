"El problema está muy lejos de terminarse" Nacionales 20 de abril de 2020 Redacción Por SEGUN ALBERTO FERNANDEZ

BUENOS AIRES, 20 (NA).- El presidente Alberto Fernández pidió ayer "no relajarse" con el cumplimiento de la cuarentena obligatoria y advirtió que "el problema está muy lejos de terminarse". "Yo me siento muy acompañado, siento que la sociedad nos está acompañado claramente. Ha entendido que estamos viviendo una situación de emergencia y una situación dramática. A partir de eso todos necesitamos unir esfuerzos", destacó el mandatario.

En una entrevista con el diario La Voz, el funcionario celebró el "muy alto" nivel de acatamiento de la medida decretada el 20 de marzo pasado, y que ya lleva un mes de vigencia. A su vez, Fernández señaló que se siente "muy acompañado" por la dirigencia política opositora, y resaltó el hecho de que ante una crisis se encuentren todos "tirando para el mismo lado".

El jefe de Estado insistió en que el eje central de la respuesta del Estado tiene que ver con la gestión de la atención sanitaria para "salvar vidas", y en un segundo lugar ver de qué forma se pueden mitigar los efectos económicos de la crisis.



PERDIDAS ECONOMICAS

Fernández reconoció que la pandemia de coronavirus provocará "muchas pérdidas económicas" en la Argentina, pero dijo que la prioridad seguirá siendo "cuidar la salud".

En una entrevista con La Voz del Interior, el jefe de Estado dijo que el gobierno tiene un "cálculo" de la pérdida económica por la cuarentena, aunque no precisó la cifra. "Sabemos del deterioro económico. La preocupación es la salud, pero también nos ocupamos de la economía, manteniendo los puestos de trabajo. Sabemos que habrá muchas pérdidas económicas, pero esto no debe de ningún modo tapar la cuestión sanitaria", sostuvo.

Además, dijo preferir que "una empresa esté cerrada por cuarentena y no porque todos se contagiaron. Ya vamos a tener tiempo de hablar de economía. Ahora hay que evitar que la pandemia se expanda".

Habló también de la necesidad de alcanzar un nuevo pacto fiscal para "garantizar la asistencia a las provincias en medio de la crisis por el coronavirus y descartó la posibilidad de emitir cuasimonedas". "Las cuasimonedas están desterradas en Argentina, fueron una emergencia que tuvo que ver con la crisis de la convertibilidad. Nosotros ahora tenemos que ser cuidadosos", señaló.

Fernández consideró que la emisión monetaria "no está generando los términos de inflación que en otros tiempos pudo haber generado porque hay una retracción muy fuerte de la economía". Sostuvo que "no se trata de andar emitiendo y tirando plata para que todo pase, porque todo eso vuelve en un conflicto, lo que puede ser pan para hoy puede ser hambre para mañana".