En setiembre habrá Eliminatorias

Son tiempos de virtualidades, el concejo se reúne zoom de por medio; los distintos gabinetes de gobierno, han dejado de verse las caras personalmente por aquello del distanciamiento social, las familias se ensamblan frente a una pantalla por los efectos de los diferentes aislamientos y la prohibición de circular entre las ciudades, hasta las autoridades sanitarias han recomendado como saludable el sexo online y las tareas administrativas y escolares, casi exclusivamente, se llevan a delante en forma remota.

Estas son las reglas en tiempos de la Pandemia.

Como ya analizáramos desde este espacio de opinión, las actividades deportivas, en tanto expresiones masivas, se han desarticulado casi por completo. Esas disposiciones que los diferentes estados en todo el mundo aplicaron sin flexibilidad alguna, se corresponden claramente, con la gravedad de la propagación del Covid-19, que transciende, los recursos que cada nación pueda tener para hacerle frente.

Por primera vez, la humanidad asiste a una crisis de alcance transversal.

Remitirse a la historia para encontrar comportamientos sociales de semejante magnitud, es en vano; las analogías en las que hurgan los antropólogos y los historiadores, no logran consistencia y se derrumban en la intrascendencia. Todo es nada frente a la realidad y, por lo tanto, se impone lo empírico sobre lo estrictamente científico relegando las apelaciones a desastres humanitarios de otras eras.

Las concentraciones masivas, solo son anhelos de los que se desprende, cierta melancolía.

Las imágenes de los últimos días presentando los estadios cubiertos de nuestros principales clubes, como hospitales de campaña o centros de asilamientos, para eventuales necesidades colectivas, nos han dejado perplejos y nos recuerdan la rigidez en la construcción de esa pirámide de prioridades.

El fútbol y sus multitudes están muy relegados en esa imaginaria sala de espera.

No hay resquicio que autorice el análisis de las nuevas políticas que reanimen el sistema de competencias deportivas, al menos por estas semanas, donde las estadísticas y los sistemas de ejes coordenados, saturan las pantallas e influyen en las decisiones de estado, como parte de los buenos criterios que las autoridades mas encumbradas, bajan como imposiciones.

Este tiempo de libertades recortadas, les ha quitado todos los alicientes y los espacios físicos a las disciplinas deportivas.

Esas insalvables barreras no han impedido que la cúpula del futbol sudamericano, reunida con esa modalidad no presencial, decidiera ad referéndum de la FIFA, confirmar las futuras competencias, desafiando la evolución de la Pandemia, en una aventura cuyo resultado, no tiene margen para el fracaso.

Así las cosas, cuando el negocio atropella las decisiones más sensatas.



EL DEBUT FRENTE A LOS PARAGUAYOS



Siguiendo ese buen pálpito de Conmebol, todos deseamos que se cumpla porque eso significaría que el pico del Coronavirus fue aplanado en todo el continente, el seleccionado argentino, abriría la agenda de este año recibiendo a su par de Paraguay el 3 de setiembre, para viajar unos días después a Lima, para medirse con los cruzados.

Este no era el esquema original que preveía el arranque de esta competencia antes de la Copa América y cuyos rivales para el equipo que dirige Lionel Scaloni, eran Ecuador y Bolivia; ergo, el nuevo diseño de las Eliminatorias, muestra que todo se pondrá en marcha con el programa de partidos asignado para la segunda fecha, reprogramándose para el próximo año, ese pendiente.

Alejandro Domínguez también consiguió que los representantes de las distintas asociaciones, acompañen la decisión de darle continuidad a las copas continentales y ratificar para los meses de junio y julio de 2021, el desarrollo de la Copa América a jugarse en nuestro país y en el territorio colombiano.

¿Se carece se sensibilidad o se procede bajo la presión corporativa de los grandes sponsors?

Sin ingresar al intrincado mundo de la conciencia, se puede leer en superficie, adjuntándole algo de información que se filtró después de esa asamblea virtual, que Conmebol ya tiene vendido los derechos por la televisación de las 18 fechas del proceso de clasificación al mundial Qatar 2022 y que toda reforma que las circunstancias sanitarias y políticas de la región impusieran, menguarían los ingresos millonarios, que seguramente en alguna medida, también ya fueron adelantados.

Una disputa sin sentido a la luz de esas prioridades de las que hablábamos en el párrafo anterior.

No obstante, la potencia de esos acuerdos empuja a la audacia y despiertan la tentación de no desperfilar semejante negocio, del que participan muchos de los que públicamente, declaman un apego estricto a la salud pública.

A ciencia cierta, nadie (pocos), se atreven a pronosticar resultados de las políticas que estamos padeciendo por estas horas y, por lo tanto, la incertidumbre es un factor común para todos, menos para los popes de Asunción