Salvio campeón de la Champlay

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El delantero de Boca Eduardo "Toto" Salvio se quedó ayer con el segundo título de campeón de la "Champlay", el torneo virtual organizado por el tenista Diego Schwartzman y el futbolista Paulo Dybala para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus.

El jugador del "Xeneize" se impuso por 1-0 en la final ante el "Peque", actual número 13 del ranking ATP.

"Estoy muy contento de haber podido colaborar en esta gran obra tanto de sábado y domingo, y me alegra mucho haber podido ganar el título", dijo "Toto" al finalizar la competencia transmitida a través de TyC Sports y DirectTV Sports.

Por su parte, Schwartzman bromeó: "Fue una lástima y me amargó el fin de semana porque quería coronar este torneo con el título pero bueno, jugué con un profesional, aunque me ganó con lo justo".

Este sábado se disputo la primera edición del certamen y se consagró el colombiano James Rodríguez tras vencer 5-1 en la final a Dybala.

El equipo "Latam" tuvo al "Peque" como líder y contó con la participación de Juan "Pico" Mónaco, Eduardo Salvio, el brasileño Filipe Luis, el cantante René "Residente" Pérez (Calle 12), el actor Ricardo "Chino" Darín, y el cantante Paulo Londra.

Por su parte, "Europa", capitaneada por Dybala, tuvo el día anterior al basquetbolista Facundo Campazzo, el futbolista Leandro Paredes, el delantero Sergio "Kun" Agüero, el colombiano James Rodríguez, el bloggero Mariano Di Vaio, el atacante mexicano Javier "Chicharito" Hernández y el tenista austríaco Dominic Thiem.

En el evento se recaudaron casi 275 mil dólares, que serán donados a la Cruz Roja de Argentina, Colombia y México para asistir a los más afectados por la pandemia del coronavirus.