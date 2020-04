Descubriendo las entrañas del mítico Madison Square Garden

Hace poco menos de cuatro años, en uno de los cinco viajes organizados por la empresa "Jachi Tour" para asistir a las legendarias 500 Millas de Indianápolis, que dio cumplimiento a su edición número centenaria en 2016, con el triunfo sorprendente de Alexander Rossi, visitamos posteriormente las ciudades de Chicago y Nueva York.

En el cierre de esa maravillosa experiencia, en "La Gran Manzana", junto a mi amigo Roberto Vacarone, en una de las tantas recorridas que hicimos por una ciudad que resulta imposible conocer en pocos días, salimos desde el Hotel Roosvelt, con un destino que ya habíamos determinado.

En mi anterior visita a Nueva York, no había tenido la posibilidad de ingresar al Madison Square Garden, que en ese momento estaba siendo refaccionado. Nos conformamos con Gabriel Chiarello, Miguel Biderbost y Sergio Bernardi, con tomarnos algunas fotos en el exterior de ese majestuoso pabellón deportivo, ubicado frente al Hotel Pennsylvania, nuestro alojamiento en 2011.

Con el lamento propio de cualquier fanático de las actividades deportivas que se desarrollaron en el mítico escenario neoyorquino, aquel reducido grupo no tuvo opciones. El fin de semana anterior al de nuestra estadía, con el recital de Lady Gaga, se habían cerrado temporalmente las puertas.

Cinco años más tarde, me sentí un privilegiado. El momento tan deseado había llegado y era cuestión de aprovecharlo. Tenía conocimiento de un tour guiado que se realizaba todos los días, en diferentes horarios y en grupos reducidos.

No tenía certeza, si existiría la disponibilidad de poder hacerlo, por la demanda que, suponía, podría generar un recorrido de esa naturaleza.

Instalados frente al Madison Square Garden, nos encontramos con la imagen de Muhammad Ali, en la pantalla gigante que se utiliza, de manera habitual, para anunciar los espectáculos que se realizan en el lugar.

Uno de los mayores exponentes en la historia del boxeo, había fallecido el día que arribamos a Nueva York y el estadio que fue testigo de sus memorables combates frente a otro grande, como Joe Frazier, le rendía tributo.

Luego de asegurarnos los boletos para el tour y mientras aguardamos el horario de inicio, cruzamos la Séptima Avenida para almorzar, siempre controlando el reloj, para iniciar la experiencia con el grupo que nos asignaron.

Desde el exterior, no se toma conciencia de todo lo que cobija en sus entrañas el pabellón cubierto más famoso del mundo. Son una decena de niveles a los que fuimos ascendiendo por galerías espiraladas, todas decoradas con fotografías que reflejan una historia increible.

Su actual emplazamiento, en la Séptima Avenida, entre las Calles 31 y 33, en pleno corazón de Manhattan, fue inaugurado el 14 de febrero de 1968. Es el cuarto espacio que ocupa a lo largo de una existencia de poco menos de 50 años.

Nació en 1871, en una estación de trenes; luego se levantó en Avenida Madison y Calle 26; para trasladarse seguidamente a la Octava Avenida y Calle 50.

Desde el 30 de mayo de 1879 se denomina Madison Square Garden, cuando se ubicaba en el segundo de su destino, justamente por el nombre de la Avenida donde funcionaba en aquella época.

No había actividades el día que realizamos la visita, pero entre tantas paredes que fuimos recorriendo, nos sorprendimos con recuerdos que se testimonian para que las futuras generaciones tomen una real dimensión de todo lo que ocurrió en el imponente escenario que íbamos descubriendo con lentitud, porque nuestra guía así lo proponía.

Indumentarias deportivas de los equipos que representan a la ciudad en las ligas más importantes y que lucieron deportistas idolatrados por los neoyorquinos, expuestas ordenadamente en las amplias vitrinas no pasan desapercibidas.

El imponente MSQ es la casa de los Knicks (NBA), de las Liberty (WNBA) y de los Rangers (Hóckey sobre Hielo), pero también fue escenario de los más importantes recitales y conciertos que se ofrecieron en Nueva York.

Ni hablar de los combates que se desarrollaron en un estadio con capacidad para unos 20.000 espectadores, todos cómodamente sentados en las butacas que se distribuyen en sus diferentes niveles. El sector de palcos VIP, que agota sus reservas en el momento de las renovaciones anuales, ofrece a sus selectos ocupantes, todos los servicios imaginables.

También impacta la recorrida por los vestuarios, de espacios generosos y con una distribución funcional que simplifica la tarea de los responsables de su atención. Todo del primer mundo y a la altura de las competencias que se desarrollan en un estadio que vale la pena conocer.

Durante muchos años, las carteleras boxísticas más relevantes, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero, se programaban en el Madison, que sigue recibiendo al deporte de los puños enguantados, aunque durante los últimos años, los mayores festivales se realizaron en Las Vegas.

Sin embargo, uno de los duelos más recordados de la historia del boxeo, tuvo como testigo al estadio de Nueva York, cuando se enfrentaron en tres épicos combates Muhammad Ali y Joe Frazier.

El tour se extendió a lo largo de aproximadamente una hora, en la que se fueron sucediendo las emociones de quienes formamos parte de un grupo que al cabo del recorrido se despidió fascinado del icónico Madison Square Garden.