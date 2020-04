Inmobiliarias advirtieron sobre una "crisis terrible" Nacionales 19 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA).- El presidente del Colegio Profesional de los Corredores Inmobiliarios (CUCICBA), Armando Pepe, advirtió ayer sobre una "crisis terrible" en el sector en medio de la pandemia del coronavirus y remarcó que "la gente no puede pagar las expensas".

El referente del sector puntualizó que "el 85 por ciento de matriculados son unipersonales" y afirmó que "esas inmobiliarias están fusiladas".

De ese modo, consideró que, si bien en los últimos dos años el escenario del sector era complejo, en la actualidad el rubro atraviesa por una "crisis terrible".

Con relación a las deudas en las expensas, Pepe indicó que "antes de la cuarentena, en la Ciudad era de casi un 40 por ciento" y apuntó: "Hay un crack muy serio en muchos de los consorcios porque la gente no puede pagar las expensas".

En declaraciones a Radio Mitre, el titular del CUCICBA sostuvo que "nunca en la historia" se dio ese nivel y argumentó que "la deuda común era de un 4 ó 3 por ciento".

En ese sentido, ejemplificó: "En un edificio de diez departamentos, si hay cuatro que no pagan las expensas, los otros seis tienen que pagar todo lo que no abonaron los otros".

"El Gobierno lo único que hizo fue diferir pagos, pero no hay una ayuda para pymes y pequeños propietarios", criticó y pidió "que no cobren el ABL en la ciudad de Buenos Aires".