CGT no aceptará "despidos ni rebajas salariales"

BUENOS AIRES, 19 (NA).- El secretario general de la CGT Carlos Acuña se expresó ayer a favor de la creación de un impuesto para las grandes riquezas y advirtió que en el sector de las estaciones de servicio, al que él representa, no aceptarán "suspensiones, despidos ni rebajas salariales", al tiempo que recordó que se trata de una "actividad esencial".

Acuña, que comparte la conducción de la CGT con Héctor Daer, dijo estar "de acuerdo con un impuesto a la riqueza", en referencia al proyecto de ley en el que trabaja el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos en el marco de la emergencia económica derivada de la pandemia de coronavirus.

El referente gremial señaló que "el Estado está haciendo un esfuerzo" y "los empresario también tienen que poner algo", al tiempo que remarcó: "Tienen que colaborar con el pueblo que los hizo ricos. Ellos, por su habilidad, por saber invertir. Y el pueblo, por trabajar".

En declaraciones a la AM 750, el líder del sindicato de empleados de estaciones de servicio se refirió además a la situación económica y laboral y disparó: "Ni en pedo vamos a aceptar suspensiones, despidos ni rebajas salariales".

Acuña se expresó así al referirse a los planteos que empezaron a hacer distintas cámaras empresariales, entre ellas la de las estaciones de servicio, y remarcó: "La nuestra es una actividad esencial, lo dice el decreto presidencial, así que no tienen que suspender ni despedir a nadie".

"Con esas cosas amenazan, para poder conseguir más cosas a favor de ellos. No esto en contra de que les vaya bien, pero tampoco que se lleven la plata de los trabajadores", sostuvo el dirigente, tras señalar que "las estaciones de servicios están amagando con no pagar los sueldos de abril".

El dirigente puso como ejemplo que en la provincia de Córdoba el sector de las estaciones de servicio adelantó a los trabajadores que les pagaría "el 68 por ciento del salario básico".

Acuña se quejó de esta situación por entender que "el Estado hizo bastante para ayudarlos" a los empresarios y mencionó el establecimiento del Programa de Recuperación Productiva (REPRO), con el que el Estado nacional cubre una parte del pago de los salarios.

"Estamos hablando de actividad de la nuestra, que el sector petrolero ha ganado fortuna en los últimos años", remarcó el referente gremial y agregó: "El comercio es distinto. Pero el Estado está poniendo todo el esfuerzo, los trabajadores también. Los empresarios también tienen que hacer el esfuerzo".