19 de abril de 2020

“Tenemos que seguir trabajando juntos porque de este problema no se sale de a uno. Salimos todos juntos. Y para resolverlo, no lo vamos a hacer de a uno; lo vamos a resolver entre todos"; remarcó el Presidente en otro segmento de la charla con el mandatario local.

"Es como la prédica del Papa: aquí nadie se salva solo. No nos dejemos llevar por las peores almas que nos dicen que abramos la economía aunque todos mueran. Que no nos ganen las peores almas. Les pido que no bajemos los brazos"; exclamó Fernández.

Por último, el presidente de los argentinos cerró el encuentro destacando que "habrá que hacer un esfuerzo más. Demostremos la solidaridad de nuestras almas, no la miseria de sacarnos el problema económico de encima. Sé de la importancia de los intendentes. Sé que si las ciudades y pueblos no explotan es por los intendentes. Si lo han hecho hasta aquí, sigan haciéndolo. Van a contar con todo mi apoyo. Nadie va a quedar desamparado del Estado nacional”.