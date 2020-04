Videoconferencia entre Castellano y Fernández

El intendente Luis Castellano participó en la tarde del sábado de una videoconferencia con el presidente Alberto Fernández. En el encuentro se trató la realidad social y económica de la ciudad y se detalló el trabajo que se viene realizando desde el municipio en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Además del mandatario rafaelino participaron otros 29 intendentes de distintos puntos de nuestro país, quienes tuvieron su tiempo para explicar la realidad que vive cada región y aportar ideas.

Al momento de explicar la situación actual, Luis Castellano contó que Rafaela recibió "1.259 viajeros del exterior por diversas razones, algunos por turismo y otros por trabajo, porque hay muchas empresas que exportan".

En el contexto actual, "no solo crece el tema social, porque hay sectores inmediatamente superiores al nivel de pobreza que empiezan a demandar alimentos. Por eso, la ayuda social ha crecido casi en un 350 por ciento", remarcó el Intendente.

Al mismo tiempo está el problema que empiezan a tener las empresas. "Rafaela tiene 595 industrias de las cuales la mitad no está trabajando. A ellas les va a llegar la ayuda que el Gobierno está tomando", agregó.

Posteriormente contó que "casi 900 comercios no están teniendo actividad, como así también unos 2.200 prestadores de servicios, dentro de los cuales se encuentran monotributistas C y D, cuentapropistas, artesanos y trabajadores de la construcción". "Ahí es donde veo que empieza a apretar fuerte el cinturón de la economía, más la caída lógica de los recursos propios y coparticipables y adonde se nos arma un cuello de botella en las ayudas", manifestó Castellano.

El Intendente le dijo al Presidente que "es ahí donde los municipios podemos colaborar, por lo menos el nuestro, para poder ayudar a esas personas que trabajan y viven en el día a día y a las pequeñas empresas que les resulta dificultoso acceder a los créditos bancarios".

"Creo que nuestro municipio, a través de la Agencia de Desarrollo y nuestra Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, puede llegar mucho más cerca y rápido con esas personas que necesitan trabajar y no lo han podido hacer, y seguramente será así por mucho tiempo", finalizó Luis Castellano.



"NO ESTA RESUELTO"

“El Intendente de Rafaela nos cuenta cómo los que viajaron al exterior, trajeron a su ciudad el virus y cómo se realizó el despliegue" para evitar la propagación del coronavirus", detalló el presidente Alberto Fernández. Más tarde agregó que "el problema que tuvimos que afrontar fue enorme. No está resuelto y estamos muy lejos de que esté resuelto; y yo les pido que lo entiendan porque la ansiedad nos va a traer un problema mayor".